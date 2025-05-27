Итальянские горячие бутерброды с ананасами и сыром на завтрак — рецепт за 10 минут

Итальянские горячие итальянские бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Хрустящий хлеб, сочные ананасы, расплавленный сыр и пикантный чеснок — эти итальянские горячие бутерброды не оставят вас равнодушными. Идеально подойдут на быстрый завтрак или перекус, который готовится всего за 10 минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

консервированные ананасы — 150 г;

твердый сыр — 150 г;

чеснок — 3-5 зуб;

майонез — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

хлеб — ломтики;

кетчуп — по вкусу.

Способ приготовления

Ананасы нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на крупной терке.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Чеснок измельчить или выдавить через пресс, смешать с солью, перцем и майонезом. Добавить к начинке ананасы и сыр, тщательно перемешать.

Приготовление бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Ломтики хлеба смазать кетчупом. Сверху выложить начинку. Переложить бутерброды на смазанный маслом противень. Запекать в духовке, разогретой до 190 °C, примерно 10 минут — до золотистой корочки.

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