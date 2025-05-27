Итальянские горячие бутерброды с ананасами и сыром на завтрак — рецепт за 10 минут

Итальянские горячие бутерброды на завтрак за 10 минут на завтрак
Хрустящий хлеб, сочные ананасы, расплавленный сыр и пикантный чеснок — эти итальянские горячие бутерброды не оставят вас равнодушными. Идеально подойдут на быстрый завтрак или перекус, который готовится всего за 10 минут.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- консервированные ананасы — 150 г;
- твердый сыр — 150 г;
- чеснок — 3-5 зуб;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- хлеб — ломтики;
- кетчуп — по вкусу.
Способ приготовления
Ананасы нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на крупной терке.
Чеснок измельчить или выдавить через пресс, смешать с солью, перцем и майонезом. Добавить к начинке ананасы и сыр, тщательно перемешать.
Ломтики хлеба смазать кетчупом. Сверху выложить начинку. Переложить бутерброды на смазанный маслом противень. Запекать в духовке, разогретой до 190 °C, примерно 10 минут — до золотистой корочки.
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