Італійські гарячі бутерброди з ананасами й сиром на сніданок — рецепт за 10 хвилин

Італійські гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Хрумкий хліб, соковиті ананаси, розплавлений сир і пікантний часник — ці італійські гарячі бутерброди не залишать вас байдужими. Ідеально підійдуть на швидкий сніданок або перекус, який готується всього за 10 хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

консервовані ананаси — 150 г;

твердий сир — 150 г;

часник — 3–5 зуб.;

майонез — 1 ст. л.;

сіль, перець — на смак;

хліб — скибки;

кетчуп — на смак.

Спосіб приготування

Ананаси нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на великій тертці.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Часник подрібнити або видавити через прес, змішати з сіллю, перцем і майонезом. Додати до начинки ананаси та сир, ретельно перемішати.

Приготування бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Скибки хліба змастити кетчупом. Зверху викласти начинку. Перекласти бутерброди на змащене олією деко. Запікати у духовці, розігрітій до 190 °C, приблизно 10 хвилин — до золотистої скоринки.

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