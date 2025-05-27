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Італійські гарячі бутерброди на сніданок за 10 хвилин

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Дата публікації: 27 травня 2025 05:00
Італійські гарячі бутерброди з ананасами й сиром на сніданок — рецепт за 10 хвилин
Італійські гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Хрумкий хліб, соковиті ананаси, розплавлений сир і пікантний часник — ці італійські гарячі бутерброди не залишать вас байдужими. Ідеально підійдуть на швидкий сніданок або перекус, який готується всього за 10 хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • консервовані ананаси — 150 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • часник — 3–5 зуб.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак;
  • хліб — скибки;
  • кетчуп — на смак.

Спосіб приготування

Ананаси нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на великій тертці.

рецепт гарячих бутербродів з ананасами
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Часник подрібнити або видавити через прес, змішати з сіллю, перцем і майонезом. Додати до начинки ананаси та сир, ретельно перемішати.

рецепт гарячих бутербродів з ананасами та сиром
Приготування бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Скибки хліба змастити кетчупом. Зверху викласти начинку. Перекласти бутерброди на змащене олією деко. Запікати у духовці, розігрітій до 190 °C, приблизно 10 хвилин — до золотистої скоринки.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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