Італійські гарячі бутерброди з ананасами й сиром на сніданок — рецепт за 10 хвилин

Італійські гарячі бутерброди на сніданок за 10 хвилин
Хрумкий хліб, соковиті ананаси, розплавлений сир і пікантний часник — ці італійські гарячі бутерброди не залишать вас байдужими. Ідеально підійдуть на швидкий сніданок або перекус, який готується всього за 10 хвилин.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- консервовані ананаси — 150 г;
- твердий сир — 150 г;
- часник — 3–5 зуб.;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль, перець — на смак;
- хліб — скибки;
- кетчуп — на смак.
Спосіб приготування
Ананаси нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на великій тертці.
Часник подрібнити або видавити через прес, змішати з сіллю, перцем і майонезом. Додати до начинки ананаси та сир, ретельно перемішати.
Скибки хліба змастити кетчупом. Зверху викласти начинку. Перекласти бутерброди на змащене олією деко. Запікати у духовці, розігрітій до 190 °C, приблизно 10 хвилин — до золотистої скоринки.
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