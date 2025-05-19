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Идеальный шоколадный пирог без яиц — готовится за 10 минут

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Дата публикации 19 мая 2025 19:05
Шоколадный пирог без яиц и без миксера за 10 минут — быстрый рецепт
Шоколадный пирог с шоколадом. Фото: popoisty.com

Не стоит откладывать приготовление вкусного десерта, если у вас на кухне не нашлось яиц и миксера. Этот влажный и нежный шоколадный пирог можно приготовить за считанные минуты и из доступных продуктов.

Рецептом поделились "Попоесть".

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Вам понадобится:

  • Молоко — 270 мл
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Масло подсолнечное — 60 мл
  • Сахар — 120 г
  • Какао-порошок — 50 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель теста — 10 г
  • Шоколад темный — 40 г

Способ приготовления

Муку, какао и разрыхлитель просеять через сито. К ним добавить сахар, ванильный сахар и перемешать.

Швидкий шоколадний пиріг - рецепт
Сухие ингредиенты. Фото: popoisty.com

К сухим ингредиентам добавить молоко и подсолнечное масло. Перемешать тесто до однородности.

Швидкий пиріг з какао - рецепт з фото
Тесто для пирога. Фото: popoisty.com

В форму для выпекания выложить пергамент и смазать сливочным маслом. Вылить готовое тесто и посыпать сверху натертым шоколадом.

Выпекать торт в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.

Пиріг з шоколадом за 10 хвилин - як готувати
Готовый пирог в разрезе. Фото: popoisty.com

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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