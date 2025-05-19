Шоколадный пирог без яиц и без миксера за 10 минут — быстрый рецепт

Шоколадный пирог с шоколадом. Фото: popoisty.com

Не стоит откладывать приготовление вкусного десерта, если у вас на кухне не нашлось яиц и миксера. Этот влажный и нежный шоколадный пирог можно приготовить за считанные минуты и из доступных продуктов.

Рецептом поделились "Попоесть".

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Вам понадобится:

Молоко — 270 мл

Мука пшеничная — 200 г

Масло подсолнечное — 60 мл

Сахар — 120 г

Какао-порошок — 50 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель теста — 10 г

Шоколад темный — 40 г

Способ приготовления

Муку, какао и разрыхлитель просеять через сито. К ним добавить сахар, ванильный сахар и перемешать.

Сухие ингредиенты. Фото: popoisty.com

К сухим ингредиентам добавить молоко и подсолнечное масло. Перемешать тесто до однородности.

Тесто для пирога. Фото: popoisty.com

В форму для выпекания выложить пергамент и смазать сливочным маслом. Вылить готовое тесто и посыпать сверху натертым шоколадом.

Выпекать торт в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.

Готовый пирог в разрезе. Фото: popoisty.com

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