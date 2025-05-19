Шоколадный пирог без яиц и без миксера за 10 минут — быстрый рецепт

Идеальный шоколадный пирог без яиц — готовится за 10 минут
Не стоит откладывать приготовление вкусного десерта, если у вас на кухне не нашлось яиц и миксера. Этот влажный и нежный шоколадный пирог можно приготовить за считанные минуты и из доступных продуктов.
Рецептом поделились "Попоесть".
Вам понадобится:
- Молоко — 270 мл
- Мука пшеничная — 200 г
- Масло подсолнечное — 60 мл
- Сахар — 120 г
- Какао-порошок — 50 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Шоколад темный — 40 г
Способ приготовления
Муку, какао и разрыхлитель просеять через сито. К ним добавить сахар, ванильный сахар и перемешать.
К сухим ингредиентам добавить молоко и подсолнечное масло. Перемешать тесто до однородности.
В форму для выпекания выложить пергамент и смазать сливочным маслом. Вылить готовое тесто и посыпать сверху натертым шоколадом.
Выпекать торт в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.
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