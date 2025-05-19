Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Ідеальний шоколадний пиріг без яєць — готується за 10 хвилин

Ідеальний шоколадний пиріг без яєць — готується за 10 хвилин

Ua en ru
Дата публікації: 19 травня 2025 19:05
Шоколадний пиріг без яєць і без міксера за 10 хвилин — швидкий рецепт
Шоколадний пиріг. Фото: popoisty.com

Не варто відкладати приготування смачного десерту, якщо у вас на кухні не знайшлося яєць та міксеру. Цей вологий та ніжний шоколадний пиріг можна приготувати за лічені хвилини та з доступних продуктів.

Рецептом поділилися "Попоїсти".

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • Молоко — 270 мл
  • Борошно пшеничне — 200 г
  • Олія соняшникова — 60 мл
  • Цукор — 120 г
  • Какао-порошок — 50 г
  • Ванільний цукор — 1 ч. л.
  • Розпушувач тіста — 10 г
  • Шоколад темний — 40 г

Спосіб приготування

Борошно, какао та розпушувач просіяти через сито. До них додати цукор, ванільний цукор та перемішати.

Швидкий шоколадний пиріг - рецепт
Сухі інгредієнти. Фото: popoisty.com

До сухих інгредієнтів додати та молоко та соняшникову олію. Перемішати тісто до однорідності.

Швидкий пиріг з какао - рецепт з фото
Тісто для пирога. Фото: popoisty.com

У форму для випікання викласти пергамент та змастити вершковим маслом. Вилити готове тісто та посипати зверху натертим шоколадом.

Випікати торт у духовці при температурі 160 градусів 40-50 хвилин.

Пиріг з шоколадом за 10 хвилин - як готувати
Готовий пиріг у розрізі. Фото: popoisty.com

Пропонуємо вам інші рецепт смачної випічки: 

Ніжний пиріг з ягодами "Коханка", який нікого не залишить байдужим.

"Райський" пиріг за французьким рецептом — виходить дуже смачним.

Дієтичний шоколадний пиріг без борошна та цукру — знадобляться яблука.

пиріг десерт торт випічка шоколадний торт
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /