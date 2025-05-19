Шоколадний пиріг без яєць і без міксера за 10 хвилин — швидкий рецепт

Шоколадний пиріг. Фото: popoisty.com

Не варто відкладати приготування смачного десерту, якщо у вас на кухні не знайшлося яєць та міксеру. Цей вологий та ніжний шоколадний пиріг можна приготувати за лічені хвилини та з доступних продуктів.

Рецептом поділилися "Попоїсти".

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Вам знадобиться:

Молоко — 270 мл

Борошно пшеничне — 200 г

Олія соняшникова — 60 мл

Цукор — 120 г

Какао-порошок — 50 г

Ванільний цукор — 1 ч. л.

Розпушувач тіста — 10 г

Шоколад темний — 40 г

Спосіб приготування

Борошно, какао та розпушувач просіяти через сито. До них додати цукор, ванільний цукор та перемішати.

Сухі інгредієнти. Фото: popoisty.com

До сухих інгредієнтів додати та молоко та соняшникову олію. Перемішати тісто до однорідності.

Тісто для пирога. Фото: popoisty.com

У форму для випікання викласти пергамент та змастити вершковим маслом. Вилити готове тісто та посипати зверху натертим шоколадом.

Випікати торт у духовці при температурі 160 градусів 40-50 хвилин.

Готовий пиріг у розрізі. Фото: popoisty.com

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