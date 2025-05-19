Шоколадний пиріг без яєць і без міксера за 10 хвилин — швидкий рецепт

Ідеальний шоколадний пиріг без яєць — готується за 10 хвилин
Не варто відкладати приготування смачного десерту, якщо у вас на кухні не знайшлося яєць та міксеру. Цей вологий та ніжний шоколадний пиріг можна приготувати за лічені хвилини та з доступних продуктів.
Рецептом поділилися "Попоїсти".
Вам знадобиться:
- Молоко — 270 мл
- Борошно пшеничне — 200 г
- Олія соняшникова — 60 мл
- Цукор — 120 г
- Какао-порошок — 50 г
- Ванільний цукор — 1 ч. л.
- Розпушувач тіста — 10 г
- Шоколад темний — 40 г
Спосіб приготування
Борошно, какао та розпушувач просіяти через сито. До них додати цукор, ванільний цукор та перемішати.
До сухих інгредієнтів додати та молоко та соняшникову олію. Перемішати тісто до однорідності.
У форму для випікання викласти пергамент та змастити вершковим маслом. Вилити готове тісто та посипати зверху натертим шоколадом.
Випікати торт у духовці при температурі 160 градусів 40-50 хвилин.
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