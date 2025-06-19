Творожно-клубничная галета на хрустящем тесте — ароматная выпечка, которая лучше торта

Сырно-клубничная галета. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эта ароматная галета с творогом и клубникой готовится из обычных ингредиентов, но имеет необычайно нежный вкус и текстуру. Хрустящая основа, кремовая начинка и сочные ягоды делают ее идеальным летним десертом — легким, красивым и по-настоящему праздничным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

мука — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 2 ст. л.;

желток — 1 шт.;

соль — щепотка;

холодная вода — 2-4 ст. л.

Для начинки:

творог — 200 г;

клубника — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2-3 ст. л.;

ванильный сахар — по вкусу;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

Смешать муку с сахаром и щепоткой соли. Добавить холодное сливочное масло, перетереть в крошку.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить желток и постепенно добавить холодную воду — замесить мягкое тесто. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на 30 минут.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготовить начинку. К творогу добавить яйцо, сахар и ванильный сахар. Взбить до однородной кремовой консистенции. Клубнику нарезать ломтиками, смешать с кукурузным крахмалом.

Тесто и клубника. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Охлажденное тесто раскатать в круг толщиной 4-5 мм. Выложить творожную начинку, оставляя 4-5 см до краев. Поверх сыра распределить клубнику. Края теста завернуть внутрь, смазать их яйцом.

Галета с клубникой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать галету 35-40 минут при температуре 190 °C до румяной корочки. Дать немного остыть перед подачей.

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