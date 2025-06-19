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Главная Рецепты Яркая творожно-клубничная галета — затмит любой торт

Яркая творожно-клубничная галета — затмит любой торт

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Дата публикации 19 июня 2025 03:00
Творожно-клубничная галета на хрустящем тесте — ароматная выпечка, которая лучше торта
Сырно-клубничная галета. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Эта ароматная галета с творогом и клубникой готовится из обычных ингредиентов, но имеет необычайно нежный вкус и текстуру. Хрустящая основа, кремовая начинка и сочные ягоды делают ее идеальным летним десертом — легким, красивым и по-настоящему праздничным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мука — 200 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • желток — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • холодная вода — 2-4 ст. л.

Для начинки:

  • творог — 200 г;
  • клубника — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

Смешать муку с сахаром и щепоткой соли. Добавить холодное сливочное масло, перетереть в крошку.

сирно-полунична галета, яка затьмарить будь-який торт
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить желток и постепенно добавить холодную воду — замесить мягкое тесто. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на 30 минут.

смачна сирно-полунична галета
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготовить начинку. К творогу добавить яйцо, сахар и ванильный сахар. Взбить до однородной кремовой консистенции. Клубнику нарезать ломтиками, смешать с кукурузным крахмалом.

яскрава сирно-полунична галета
Тесто и клубника. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Охлажденное тесто раскатать в круг толщиной 4-5 мм. Выложить творожную начинку, оставляя 4-5 см до краев. Поверх сыра распределить клубнику. Края теста завернуть внутрь, смазать их яйцом.

ароматна сирно-полунична галета
Галета с клубникой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать галету 35-40 минут при температуре 190 °C до румяной корочки. Дать немного остыть перед подачей.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

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пирог клубника десерт рецепт творог
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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