Сирно-полунична галета на хрусткому тісті — ароматна випічка, яка краща за торт

Яскрава сирно-полунична галета — затьмарить будь-який торт
Ця ароматна галета з кисломолочним сиром і полуницею готується зі звичайних інгредієнтів, але має надзвичайно ніжний смак і текстуру. Хрустка основа, кремова начинка й соковиті ягоди роблять її ідеальним літнім десертом — легким, красивим і по-справжньому святковим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- жовток — 1 шт.;
- сіль — дрібка;
- холодна вода — 2–4 ст. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 200 г;
- полуниця — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2–3 ст. л.;
- ванільний цукор — на смак;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Змішати борошно з цукром і дрібкою солі. Додати холодне вершкове масло, перетерти в крихту.
Додати жовток і поступово додати холодну воду — замісити м’яке тісто. Загорнути у плівку й поставити у холодильник на 30 хвилин.
Приготувати начинку. До сиру додати яйце, цукор і ванільний цукор. Збити до однорідної кремової консистенції. Полуницю нарізати скибочками, змішати з кукурудзяним крохмалем.
Охолоджене тісто розкачати в коло товщиною 4–5 мм. Викласти сирну начинку, залишаючи 4–5 см до країв. Поверх сиру розподілити полуницю. Краї тіста загорнути всередину, змастити їх яйцем.
Випікати галету 35–40 хвилин при температурі 190 °C до рум’яної скоринки. Дати трохи охолонути перед подачею.
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