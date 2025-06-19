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Головна Рецепти Яскрава сирно-полунична галета — затьмарить будь-який торт

Яскрава сирно-полунична галета — затьмарить будь-який торт

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Дата публікації: 19 червня 2025 03:00
Сирно-полунична галета на хрусткому тісті — ароматна випічка, яка краща за торт
Сирно-полунична галета. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Ця ароматна галета з кисломолочним сиром і полуницею готується зі звичайних інгредієнтів, але має надзвичайно ніжний смак і текстуру. Хрустка основа, кремова начинка й соковиті ягоди роблять її ідеальним літнім десертом — легким, красивим і по-справжньому святковим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • борошно — 200 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • жовток — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • холодна вода — 2–4 ст. л.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • полуниця — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • ванільний цукор — на смак;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати борошно з цукром і дрібкою солі. Додати холодне вершкове масло, перетерти в крихту.

сирно-полунична галета, яка затьмарить будь-який торт
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати жовток і поступово додати холодну воду — замісити м’яке тісто. Загорнути у плівку й поставити у холодильник на 30 хвилин.

смачна сирно-полунична галета
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Приготувати начинку. До сиру додати яйце, цукор і ванільний цукор. Збити до однорідної кремової консистенції. Полуницю нарізати скибочками, змішати з кукурудзяним крохмалем.

яскрава сирно-полунична галета
Тісто та полуниця.  Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Охолоджене тісто розкачати в коло товщиною 4–5 мм. Викласти сирну начинку, залишаючи 4–5 см до країв. Поверх сиру розподілити полуницю. Краї тіста загорнути всередину, змастити їх яйцем.

ароматна сирно-полунична галета
Галета з полуницею.  Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати галету 35–40 хвилин при температурі 190 °C до рум’яної скоринки. Дати трохи охолонути перед подачею.

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пиріг полуниця десерт рецепт кисломолочний сир
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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