Говядина в густой подливе с маринованным огурцом — рецепт азу по-домашнему

Говядина в подливе из пюре. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот рецепт — домашняя адаптация татарского азу: нежная говядина тушится в ароматном томатном соусе с маринованным огурцом и специями. Блюдо идеально сочетается с картофельным пюре, а его вкус запоминается с первой ложки.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

говядина — 600 г;

лук репчатый — 300 г;

огурец маринованный — 1 шт.;

томатный сок — 300 г (или 1 ст. л. томатной пасты с горкой + 250 мл воды или бульона);

чеснок — 3-4 зубчика;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать говядину средними кусочками. Обжарить ее на сильном огне до румяной корочки со всех сторон.

Нарызанная говядина. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Уменьшить огонь, добавить мелко нарезанный лук, тушить вместе 2-3 минуты. Добавить к мясу томатный сок (или разведенную пасту), измельченный маринованный огурец, кориандр и черный перец.

Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой и тушить на медленном огне до мягкости говядины — ориентировочно 1,5 часа (время зависит от жесткости мяса).

Приготовление блюда. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В конце добавить измельченный чеснок, посолить по вкусу. По желанию — немного сахара для баланса вкуса. Подавать с картофельным пюре, макаронами или гречкой.

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