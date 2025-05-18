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Яловичина в підливі з пюре — рецепт азу по-татарськи

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Дата публікації: 18 травня 2025 01:00
Яловичина в густій підливі з маринованим огірком — рецепт азу по-домашньому
Яловичина в підливі з пюре. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт — домашня адаптація татарського азу: ніжна яловичина тушкується в ароматному томатному соусі з маринованим огірком і спеціями. Страва ідеально поєднується з картопляним пюре, а її смак запам’ятовується з першої ложки.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яловичина — 600 г;
  • цибуля — 300 г;
  • огірок маринований — 1 шт.;
  • томатний сік — 300 г (або 1 ст. л. томатної пасти з гіркою + 250 мл води чи бульйону);
  • часник — 3–4 зубчики;
  • коріандр мелений — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати яловичину середніми шматочками. Обсмажити її на сильному вогні до рум’яної скоринки з усіх боків.

яловичина в підливі з пюре, рецепт азу по-татарськи
Нарызана яловичина. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Зменшити вогонь, додати дрібно нарізану цибулю, тушкувати разом 2–3 хвилини. Додати до м’яса томатний сік (або розведену пасту), подрібнений маринований огірок, коріандр і чорний перець.

яловичина в підливі з пюре, смачний рецепт азу по-татарськи
М'ясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні до м’якості яловичини — орієнтовно 1,5 години (час залежить від жорсткості м’яса).

яловичина в підливі з пюре, ароматний рецепт азу по-татарськи
Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Наприкінці додати подрібнений часник, посолити на смак. За бажанням — трохи цукру для балансу смаку. Подавати з картопляним пюре, макаронами або гречкою.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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