Яловичина в густій підливі з маринованим огірком — рецепт азу по-домашньому

Яловичина в підливі з пюре. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт — домашня адаптація татарського азу: ніжна яловичина тушкується в ароматному томатному соусі з маринованим огірком і спеціями. Страва ідеально поєднується з картопляним пюре, а її смак запам’ятовується з першої ложки.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яловичина — 600 г;

цибуля — 300 г;

огірок маринований — 1 шт.;

томатний сік — 300 г (або 1 ст. л. томатної пасти з гіркою + 250 мл води чи бульйону);

часник — 3–4 зубчики;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати яловичину середніми шматочками. Обсмажити її на сильному вогні до рум’яної скоринки з усіх боків.

Нарызана яловичина. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Зменшити вогонь, додати дрібно нарізану цибулю, тушкувати разом 2–3 хвилини. Додати до м’яса томатний сік (або розведену пасту), подрібнений маринований огірок, коріандр і чорний перець.

М'ясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні до м’якості яловичини — орієнтовно 1,5 години (час залежить від жорсткості м’яса).

Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Наприкінці додати подрібнений часник, посолити на смак. За бажанням — трохи цукру для балансу смаку. Подавати з картопляним пюре, макаронами або гречкою.

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