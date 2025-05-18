Яловичина в густій підливі з маринованим огірком — рецепт азу по-домашньому

Яловичина в підливі з пюре — рецепт азу по-татарськи
Цей рецепт — домашня адаптація татарського азу: ніжна яловичина тушкується в ароматному томатному соусі з маринованим огірком і спеціями. Страва ідеально поєднується з картопляним пюре, а її смак запам’ятовується з першої ложки.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яловичина — 600 г;
- цибуля — 300 г;
- огірок маринований — 1 шт.;
- томатний сік — 300 г (або 1 ст. л. томатної пасти з гіркою + 250 мл води чи бульйону);
- часник — 3–4 зубчики;
- коріандр мелений — 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати яловичину середніми шматочками. Обсмажити її на сильному вогні до рум’яної скоринки з усіх боків.
Зменшити вогонь, додати дрібно нарізану цибулю, тушкувати разом 2–3 хвилини. Додати до м’яса томатний сік (або розведену пасту), подрібнений маринований огірок, коріандр і чорний перець.
Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні до м’якості яловичини — орієнтовно 1,5 години (час залежить від жорсткості м’яса).
Наприкінці додати подрібнений часник, посолити на смак. За бажанням — трохи цукру для балансу смаку. Подавати з картопляним пюре, макаронами або гречкою.
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