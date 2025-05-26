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Если есть дома сыр, молоко и яйца — "ленивые" хачапури за 5 минут

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Дата публикации 26 мая 2025 05:00
Ленивые хачапури за 5 минут из обычных продуктов — вкусно, просто и очень быстро
"Ленивые" хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые хачапури — настоящая находка для завтрака: никакого замешивания теста, минимум ингредиентов и максимум сырного удовольствия. Идеальный рецепт, когда хочется вкусно и быстро.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сыр твердый — 300 г;
  • молоко — 200 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить молоко, соль и яйца, взбить венчиком до однородной смеси.

В отдельную миску просеять муку с разрыхлителем, затем добавить к жидким ингредиентам и перемешать. Сыр натереть на крупной терке, добавить к тесту и хорошо вымешать.

На сковороде разогреть небольшое количество масла. Выложить тесто, равномерно распределить по дну. Обжаривать хачапури с обеих сторон по 7-8 минут под крышкой на небольшом огне до золотистой корочки.

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Жареные хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые хачапури подавать теплыми — с йогуртом, зеленью или любимым соусом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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