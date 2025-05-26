Ленивые хачапури за 5 минут из обычных продуктов — вкусно, просто и очень быстро

Если есть дома сыр, молоко и яйца — "ленивые" хачапури за 5 минут
Эти ленивые хачапури — настоящая находка для завтрака: никакого замешивания теста, минимум ингредиентов и максимум сырного удовольствия. Идеальный рецепт, когда хочется вкусно и быстро.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр твердый — 300 г;
- молоко — 200 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить молоко, соль и яйца, взбить венчиком до однородной смеси.
В отдельную миску просеять муку с разрыхлителем, затем добавить к жидким ингредиентам и перемешать. Сыр натереть на крупной терке, добавить к тесту и хорошо вымешать.
На сковороде разогреть небольшое количество масла. Выложить тесто, равномерно распределить по дну. Обжаривать хачапури с обеих сторон по 7-8 минут под крышкой на небольшом огне до золотистой корочки.
Готовые хачапури подавать теплыми — с йогуртом, зеленью или любимым соусом.
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