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Якщо є вдома сир, молоко та яйця — "ледачі" хачапурі за 5 хвилин

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Дата публікації: 26 травня 2025 05:00
Ліниві хачапурі за 5 хвилин зі звичайних продуктів — смачно, просто і дуже швидко
"Ледачі" хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві хачапурі — справжня знахідка для сніданку: ніякого замішування тіста, мінімум інгредієнтів і максимум сирного задоволення. Ідеальний рецепт, коли хочеться смачно та швидко.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир твердий — 300 г;
  • молоко — 200 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати молоко, сіль і яйця, збити віничком до однорідної суміші.

До окремої миски просіяти борошно з розпушувачем, потім додати до рідких інгредієнтів і перемішати. Сир натерти на великій тертці, додати до тіста й добре вимішати.

На сковороді розігріти невелику кількість олії. Викласти тісто, рівномірно розподілити по дну. Обсмажувати хачапурі з обох боків по 7–8 хвилин під кришкою на невеликому вогні до золотистої скоринки.

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Смажені хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Готові хачапурі подавати теплими — з йогуртом, зеленню чи улюбленим соусом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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