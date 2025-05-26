Ліниві хачапурі за 5 хвилин зі звичайних продуктів — смачно, просто і дуже швидко

"Ледачі" хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві хачапурі — справжня знахідка для сніданку: ніякого замішування тіста, мінімум інгредієнтів і максимум сирного задоволення. Ідеальний рецепт, коли хочеться смачно та швидко.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир твердий — 300 г;

молоко — 200 мл.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати молоко, сіль і яйця, збити віничком до однорідної суміші.



До окремої миски просіяти борошно з розпушувачем, потім додати до рідких інгредієнтів і перемішати. Сир натерти на великій тертці, додати до тіста й добре вимішати.

На сковороді розігріти невелику кількість олії. Викласти тісто, рівномірно розподілити по дну. Обсмажувати хачапурі з обох боків по 7–8 хвилин під кришкою на невеликому вогні до золотистої скоринки.

Смажені хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Готові хачапурі подавати теплими — з йогуртом, зеленню чи улюбленим соусом.

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