Ліниві хачапурі за 5 хвилин зі звичайних продуктів — смачно, просто і дуже швидко

Якщо є вдома сир, молоко та яйця — "ледачі" хачапурі за 5 хвилин
Ці ліниві хачапурі — справжня знахідка для сніданку: ніякого замішування тіста, мінімум інгредієнтів і максимум сирного задоволення. Ідеальний рецепт, коли хочеться смачно та швидко.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир твердий — 300 г;
- молоко — 200 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з’єднати молоко, сіль і яйця, збити віничком до однорідної суміші.
До окремої миски просіяти борошно з розпушувачем, потім додати до рідких інгредієнтів і перемішати. Сир натерти на великій тертці, додати до тіста й добре вимішати.
На сковороді розігріти невелику кількість олії. Викласти тісто, рівномірно розподілити по дну. Обсмажувати хачапурі з обох боків по 7–8 хвилин під кришкою на невеликому вогні до золотистої скоринки.
Готові хачапурі подавати теплими — з йогуртом, зеленню чи улюбленим соусом.
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