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Как приготовить кролика — идеальный рецепт, получится у новичков

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Дата публикации 26 мая 2025 21:03
Кролик в сметане с вином в духовке — идеальный рецепт для начинающих
Кролик и гречка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот рецепт стоит сохранить каждому — даже если вы никогда не готовили кролика, блюдо точно получится. Мясо настолько нежное, что буквально тает во рту, а сливочный соус с вином придает ему ресторанный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • кролик — 1,5 кг;
  • лук — 3 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • масло — 150 мл.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • молотый кориандр — 1 ч. л.;
  • мускатный орех — щепотка;
  • чесночная приправа — по вкусу;
  • сухое белое вино — 150 мл.;
  • сметана — 150 мл.;
  • сливочное масло — 60 г.

Способ приготовления

Кролика нарезать порционными кусками и вымочить в холодной воде в течение 2 часов. После этого обсушить бумажным полотенцем. На сковороде разогреть масло и обжарить мясо до румяной корочки.

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Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отдельно обжарить мелко нарезанный лук до золотистости. Добавить измельченный чеснок, кориандр, мускатный орех, чесночную приправу, соль и перец. Добавить сметану, хорошо перемешать и прогреть еще 1-2 минуты.

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Нарезанный кролик. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В казан или жароупорную форму выложить обжаренного кролика, залить сметанной зажаркой, влить вино и добавить сливочное масло.

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Лук и кролик. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Запекать блюдо в духовке при температуре 160°C в течение 1,5-2 часов — время зависит от возраста кролика.

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Сливочное масло. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готовое мясо должно стать очень нежным и легко отходить от кости.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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