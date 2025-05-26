Кролик у сметані з вином у духовці — ідеальний рецепт для початківців

Кролик та гречка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей рецепт варто зберегти кожному — навіть якщо ви ніколи не готували кролика, страва точно вдасться. М’ясо настільки ніжне, що буквально тане в роті, а вершковий соус з вином надає йому ресторанного смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

кролик — 1,5 кг;

цибуля — 3 шт.;

часник — 4 зубчики;

олія — 150 мл;

сіль, перець — на смак;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

мускатний горіх — дрібка;

часникова приправа — на смак;

сухе біле вино — 150 мл;

сметана — 150 мл;

вершкове масло — 60 г.

Спосіб приготування

Кролика нарізати порційними шматками та вимочити у холодній воді протягом 2 годин. Після цього обсушити паперовим рушником. На сковороді розігріти олію та обсмажити м’ясо до рум’яної скоринки.

Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Окремо обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистості. Додати подрібнений часник, коріандр, мускатний горіх, часникову приправу, сіль і перець. Додати сметану, добре перемішати та прогріти ще 1–2 хвилини.

Нарізаний кролик. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У казан або жаротривку форму викласти обсмаженого кролика, залити сметанною засмажкою, влити вино та додати вершкове масло.

Цибуля та кролик. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Запікати страву в духовці за температури 160°C упродовж 1,5–2 годин — час залежить від віку кролика.

Вершкове масло. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готове м’ясо має стати дуже ніжним і легко відходити від кістки.

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