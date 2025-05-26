Кролик у сметані з вином у духовці — ідеальний рецепт для початківців

Як приготувати кролика — ідеальний рецепт, вийде у новачків
Цей рецепт варто зберегти кожному — навіть якщо ви ніколи не готували кролика, страва точно вдасться. М’ясо настільки ніжне, що буквально тане в роті, а вершковий соус з вином надає йому ресторанного смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- кролик — 1,5 кг;
- цибуля — 3 шт.;
- часник — 4 зубчики;
- олія — 150 мл;
- сіль, перець — на смак;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- мускатний горіх — дрібка;
- часникова приправа — на смак;
- сухе біле вино — 150 мл;
- сметана — 150 мл;
- вершкове масло — 60 г.
Спосіб приготування
Кролика нарізати порційними шматками та вимочити у холодній воді протягом 2 годин. Після цього обсушити паперовим рушником. На сковороді розігріти олію та обсмажити м’ясо до рум’яної скоринки.
Окремо обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистості. Додати подрібнений часник, коріандр, мускатний горіх, часникову приправу, сіль і перець. Додати сметану, добре перемішати та прогріти ще 1–2 хвилини.
У казан або жаротривку форму викласти обсмаженого кролика, залити сметанною засмажкою, влити вино та додати вершкове масло.
Запікати страву в духовці за температури 160°C упродовж 1,5–2 годин — час залежить від віку кролика.
Готове м’ясо має стати дуже ніжним і легко відходити від кістки.
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