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Як приготувати кролика — ідеальний рецепт, вийде у новачків

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Дата публікації: 26 травня 2025 21:03
Кролик у сметані з вином у духовці — ідеальний рецепт для початківців
Кролик та гречка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей рецепт варто зберегти кожному — навіть якщо ви ніколи не готували кролика, страва точно вдасться. М’ясо настільки ніжне, що буквально тане в роті, а вершковий соус з вином надає йому ресторанного смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • кролик — 1,5 кг;
  • цибуля — 3 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • олія — 150 мл;
  • сіль, перець — на смак;
  • мелений коріандр — 1 ч. л.;
  • мускатний горіх — дрібка;
  • часникова приправа — на смак;
  • сухе біле вино — 150 мл;
  • сметана — 150 мл;
  • вершкове масло — 60 г.

Спосіб приготування 

Кролика нарізати порційними шматками та вимочити у холодній воді протягом 2 годин. Після цього обсушити паперовим рушником. На сковороді розігріти олію та обсмажити м’ясо до рум’яної скоринки.

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Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Окремо обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистості. Додати подрібнений часник, коріандр, мускатний горіх, часникову приправу, сіль і перець. Додати сметану, добре перемішати та прогріти ще 1–2 хвилини.

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Нарізаний кролик. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У казан або жаротривку форму викласти обсмаженого кролика, залити сметанною засмажкою, влити вино та додати вершкове масло.

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Цибуля та кролик. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Запікати страву в духовці за температури 160°C упродовж 1,5–2 годин — час залежить від віку кролика.

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Вершкове масло. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готове м’ясо має стати дуже ніжним і легко відходити від кістки.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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