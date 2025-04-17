Можно ли есть семена льна сырыми - правила употребления

Как правильно употреблять семена льна — главные секреты
Семена льна — ценный продукт, богатый клетчаткой, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Однако не все знают, как правильно употреблять их, чтобы они хорошо усвоились организмом и принесли максимальную пользу.
Новини.LIVE делятся главными секретами.
Как правильно употреблять семена льна
Можно ли есть их сырыми?
Семена льна универсальный продукт, который станет отличным дополнением к салатам, кашам и даже десертам. Их смело можно есть и в сыром виде.
Однако стоит помнить, что целые зерна плохо усваиваются организмом. Поэтому прежде, чем добавлять льняное семя в блюда его нужно измельчить.
Сколько семян льна нужно съедать в день?
Средняя суточная норма молотого льняного семени составляет 1-4 столовые ложки. Лучше всего, молоть семена непосредственно перед употреблением для того, чтобы они не окислялись и не теряли пользы.
Где использовать семена льна?
- В выпечке. Для питательности и аромата можно добавить семена в тесто, а можно посыпать выпечку сверху.
- Как заменитель яиц. В качестве веганской альтернативы яйца можно смешать с водой 1 ст. л. семян на 3 ст. л. воды.
- Для посыпки блюд — салатов, рыбы, мяса.
- В смузи. В них льон добавляет густоты и питательности.
- В заправках и соусах семена также легко включить в ежедневный рацион.
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