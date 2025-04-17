Чи можна їсти насіння льону сирим — правила вживання

Насіння льону. Фото: Freepik

Насіння льону — цінний продукт, багатий на клітковину, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти. Однак не всі знають, як правильно вживати його, щоб він добре засвоївся організмом та приніс максимальну користь.

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Чи можна їсти його сирим?

Насіння льону універсальний продукт, який стане чудовим доповненням до салатів, каш та навіть десертів. Його сміливо можна їсти і у сирому вигляді.

Однак варто пам'ятати, що цілі зерна погано засвоюються організмом. Тож перш, ніж додавати лляне насіння до страв його потрібно подрібнити.

Скільки насіння льону потрібно з'їдати на день?

Середня добова норма меленого лляного насіння становить 1-4 столові ложки. Краще за все, молоти насіння безпосередньо перед вживанням для того, щоб воно не окислювалося та не втрачало користі.

Лляне насіння. Фото: Pixabay

Де використовувати насіння льону?

У випічці. Для поживності та аромату можна додати насіння у тісто, а можна посипати випічку зверху.

Як замінник яєць. У якості веганської альтернативи яйця можна змішати з водою 1 ст. л. насіння на 3 ст. л. води.

Для посипання страв — салатів, риби, м’яса.

У смузі. В них льон додає густоти та поживності.

У заправках і соусах насіння також легко включити до щоденного раціону.

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