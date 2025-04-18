Рецепт вкусной грузинской паски

Грузинская пасха. Фото: Freepik

Испеките вкусную и нежную грузинскую пасху по проверенному рецепту, который позволяет хлебу долго оставаться мягким. Секретный ингредиент — алкоголь, который сделает пасху невероятно нежной и ароматной.



Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

Вам понадобится:

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молоко — 250 мл.;

сахар — 50 г;

дрожжи прессованные — 30 г;

мука — 200 г.

Для теста:

сахар — 250 г;

сметана — 125 мл.;

желтки — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

ванильный экстракт — 2 ч. л.;

сливочное масло — 125 г;

растительное масло — 100 мл.;

куркума — 0,25 ч. л. (не обязательно);

цедра апельсина с 1 шт.;

алкоголь (бренди, ром или коньяк) — 2 ст. л.;

мука — 650 г;

сухофрукты — 200 г;

мука для сухофруктов — 1 ст. л.

Способ приготовления

В миске растворите сахар в теплом молоке, добавьте дрожжи и хорошо перемешайте. Засыпьте просеянную муку, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 45 минут, чтобы опара поднялась.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

В большой миске смешайте остаток сахара, желтки, яйца, ванильный экстракт, сметану и цедру апельсина. Добавьте алкоголь для мягкости кулича и долгой свежести. Перемешайте до однородности.

Тесто для паски. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Добавьте растопленное сливочное и растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте опару, немного куркумы для цвета, перемешайте. Затем всыпьте 300 г муки, перемешайте венчиком. Постепенно добавьте еще 350 г муки и замесите тесто руками.

Тесто с сухофруктами. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Подготовьте рабочую поверхность: смажьте растительным маслом. Замешивайте тесто, пока оно не станет эластичным и не будет липнуть к рукам. Переложите тесто в миску, накройте и оставьте подходить в теплом месте на 2 часа.

Тесто в формах для выпекания. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Промойте сухофрукты кипятком, просушите и обваляйте в муке. Осторожно вмесите их в тесто. Сформируйте шарики и выложите их в формы для пасхи, заполнив на треть. Оставьте подходить на 1 час.

Готовая паска. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Смажьте верх куличей желтком, смешанным с молоком. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке около 1 часа. Охлажденные куличи украсьте глазурью и посыпкой по вкусу.

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