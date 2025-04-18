Рецепт вкусной грузинской паски

Грузинский кулич, долго не черствеет — с секретным ингредиентом
Испеките вкусную и нежную грузинскую пасху по проверенному рецепту, который позволяет хлебу долго оставаться мягким. Секретный ингредиент — алкоголь, который сделает пасху невероятно нежной и ароматной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- молоко — 250 мл.;
- сахар — 50 г;
- дрожжи прессованные — 30 г;
- мука — 200 г.
Для теста:
- сахар — 250 г;
- сметана — 125 мл.;
- желтки — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- ванильный экстракт — 2 ч. л.;
- сливочное масло — 125 г;
- растительное масло — 100 мл.;
- куркума — 0,25 ч. л. (не обязательно);
- цедра апельсина с 1 шт.;
- алкоголь (бренди, ром или коньяк) — 2 ст. л.;
- мука — 650 г;
- сухофрукты — 200 г;
- мука для сухофруктов — 1 ст. л.
Способ приготовления
В миске растворите сахар в теплом молоке, добавьте дрожжи и хорошо перемешайте. Засыпьте просеянную муку, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 45 минут, чтобы опара поднялась.
В большой миске смешайте остаток сахара, желтки, яйца, ванильный экстракт, сметану и цедру апельсина. Добавьте алкоголь для мягкости кулича и долгой свежести. Перемешайте до однородности.
Добавьте растопленное сливочное и растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте опару, немного куркумы для цвета, перемешайте. Затем всыпьте 300 г муки, перемешайте венчиком. Постепенно добавьте еще 350 г муки и замесите тесто руками.
Подготовьте рабочую поверхность: смажьте растительным маслом. Замешивайте тесто, пока оно не станет эластичным и не будет липнуть к рукам. Переложите тесто в миску, накройте и оставьте подходить в теплом месте на 2 часа.
Промойте сухофрукты кипятком, просушите и обваляйте в муке. Осторожно вмесите их в тесто. Сформируйте шарики и выложите их в формы для пасхи, заполнив на треть. Оставьте подходить на 1 час.
Смажьте верх куличей желтком, смешанным с молоком. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке около 1 часа. Охлажденные куличи украсьте глазурью и посыпкой по вкусу.
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