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Грузинский кулич, долго не черствеет — с секретным ингредиентом

18 апреля 2025 00:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт вкусной грузинской паски
Грузинская пасха. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Испеките вкусную и нежную грузинскую пасху по проверенному рецепту, который позволяет хлебу долго оставаться мягким. Секретный ингредиент — алкоголь, который сделает пасху невероятно нежной и ароматной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

Вам понадобится:

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  • молоко — 250 мл.;
  • сахар — 50 г;
  • дрожжи прессованные — 30 г;
  • мука — 200 г.

Для теста:

  • сахар — 250 г;
  • сметана — 125 мл.;
  • желтки — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный экстракт — 2 ч. л.;
  • сливочное масло — 125 г;
  • растительное масло — 100 мл.;
  • куркума — 0,25 ч. л. (не обязательно);
  • цедра апельсина с 1 шт.;
  • алкоголь (бренди, ром или коньяк) — 2 ст. л.;
  • мука — 650 г;
  • сухофрукты — 200 г;
  • мука для сухофруктов — 1 ст. л.

Способ приготовления

В миске растворите сахар в теплом молоке, добавьте дрожжи и хорошо перемешайте. Засыпьте просеянную муку, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 45 минут, чтобы опара поднялась.

грузинська паска, довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

В большой миске смешайте остаток сахара, желтки, яйца, ванильный экстракт, сметану и цедру апельсина. Добавьте алкоголь для мягкости кулича и долгой свежести. Перемешайте до однородности.

грузинська паска, яка довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Тесто для паски. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Добавьте растопленное сливочное и растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте опару, немного куркумы для цвета, перемешайте. Затем всыпьте 300 г муки, перемешайте венчиком. Постепенно добавьте еще 350 г муки и замесите тесто руками.

паска, довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Тесто с сухофруктами. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Подготовьте рабочую поверхность: смажьте растительным маслом. Замешивайте тесто, пока оно не станет эластичным и не будет липнуть к рукам. Переложите тесто в миску, накройте и оставьте подходить в теплом месте на 2 часа.

смачна грузинська паска, довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Тесто в формах для выпекания. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Промойте сухофрукты кипятком, просушите и обваляйте в муке. Осторожно вмесите их в тесто. Сформируйте шарики и выложите их в формы для пасхи, заполнив на треть. Оставьте подходить на 1 час.

ароматна грузинська паска, довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Готовая паска. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМарияМихальченко

Смажьте верх куличей желтком, смешанным с молоком. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке около 1 часа. Охлажденные куличи украсьте глазурью и посыпкой по вкусу.

Ранее мы делились рецептом кулича на "Царском" тесте из газеты 1913 года.

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А также попробуйте волокнистую и ароматную пасху "Золото" по рецепту из платного мастер-класса.

Пасха кулич Пасхальная неделя грузинская кухня пасхальная корзина
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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