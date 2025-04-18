Рецепт смачної грузинської паски

Грузинська паска. Фото: Freepik

Спечіть смачну і ніжну грузинську паску за перевіреним рецептом, який дозволяє хлібу довго залишатися м’яким. Секретний інгредієнт — алкоголь, який зробить паску неймовірно ніжною та ароматною.



Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

Вам знадобиться:

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молоко — 250 мл.;

цукор — 50 г;

дріжджі пресовані — 30 г;

борошно — 200 г.

Для тіста:

цукор — 250 г;

сметана — 125 мл.;

жовтки — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

ванільний екстракт — 2 ч. л.;

вершкове масло — 125 г;

олія — 100 мл.;

куркума — 0,25 ч. л. (не обов’язково);

цедра апельсина з 1 шт.;

алкоголь (бренді, ром або коньяк) — 2 ст. л.;

борошно — 650 г;

сухофрукти — 200 г;

борошно для сухофруктів — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці розчиніть цукор у теплому молоці, додайте дріжджі і добре перемішайте. Засипте просіяне борошно, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 45 хвилин, щоб опара піднялася.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

У великій мисці змішайте залишок цукру, жовтки, яйця, ванільний екстракт, сметану та цедру апельсина. Додайте алкоголь для м'якості паски та довгої свіжості. Перемішайте до однорідності.

Тісто для паски. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Додайте розтоплене вершкове масло та олію, добре перемішайте. Додайте опару, трохи куркуми для кольору, перемішайте. Потім всипте 300 г борошна, перемішайте вінчиком. Поступово додайте ще 350 г борошна і замісіть тісто руками.

Тісто з сухофруктами. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Підготуйте робочу поверхню: змастіть олією. Замішуйте тісто, поки воно не стане еластичним і не буде липнути до рук. Перекладіть тісто в миску, накрийте і залиште підходити в теплому місці на 2 години.

Тісто у формі для випікання. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Промийте сухофрукти окропом, просушіть і обваляйте в борошні. Обережно вмісіть їх у тісто. Сформуйте кульки і викладіть їх у форми для паски, заповнивши на третину. Залиште підходити на 1 годину.

Готова паска. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Змастіть верх пасок жовтком, змішаним з молоком. Випікайте в розігрітій до 170°C духовці близько 1 години. Охолоджені паски прикрасьте глазур'ю і посипкою за смаком.

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