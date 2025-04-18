Рецепт смачної грузинської паски

Грузинська паска, довго не черствіє — з секретним інгредієнтом
Спечіть смачну і ніжну грузинську паску за перевіреним рецептом, який дозволяє хлібу довго залишатися м’яким. Секретний інгредієнт — алкоголь, який зробить паску неймовірно ніжною та ароматною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться:
- молоко — 250 мл.;
- цукор — 50 г;
- дріжджі пресовані — 30 г;
- борошно — 200 г.
Для тіста:
- цукор — 250 г;
- сметана — 125 мл.;
- жовтки — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- ванільний екстракт — 2 ч. л.;
- вершкове масло — 125 г;
- олія — 100 мл.;
- куркума — 0,25 ч. л. (не обов’язково);
- цедра апельсина з 1 шт.;
- алкоголь (бренді, ром або коньяк) — 2 ст. л.;
- борошно — 650 г;
- сухофрукти — 200 г;
- борошно для сухофруктів — 1 ст. л.
Спосіб приготування
У мисці розчиніть цукор у теплому молоці, додайте дріжджі і добре перемішайте. Засипте просіяне борошно, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 45 хвилин, щоб опара піднялася.
У великій мисці змішайте залишок цукру, жовтки, яйця, ванільний екстракт, сметану та цедру апельсина. Додайте алкоголь для м'якості паски та довгої свіжості. Перемішайте до однорідності.
Додайте розтоплене вершкове масло та олію, добре перемішайте. Додайте опару, трохи куркуми для кольору, перемішайте. Потім всипте 300 г борошна, перемішайте вінчиком. Поступово додайте ще 350 г борошна і замісіть тісто руками.
Підготуйте робочу поверхню: змастіть олією. Замішуйте тісто, поки воно не стане еластичним і не буде липнути до рук. Перекладіть тісто в миску, накрийте і залиште підходити в теплому місці на 2 години.
Промийте сухофрукти окропом, просушіть і обваляйте в борошні. Обережно вмісіть їх у тісто. Сформуйте кульки і викладіть їх у форми для паски, заповнивши на третину. Залиште підходити на 1 годину.
Змастіть верх пасок жовтком, змішаним з молоком. Випікайте в розігрітій до 170°C духовці близько 1 години. Охолоджені паски прикрасьте глазур'ю і посипкою за смаком.
Раніше ми ділилися рецептом паски на "Царському" тісті з газети 1913 року.
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