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Грузинська паска, довго не черствіє — з секретним інгредієнтом

18 квітня 2025 00:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт смачної грузинської паски
Грузинська паска. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Спечіть смачну і ніжну грузинську паску за перевіреним рецептом, який дозволяє хлібу довго залишатися м’яким. Секретний інгредієнт — алкоголь, який зробить паску неймовірно ніжною та ароматною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

Вам знадобиться:

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  • молоко — 250 мл.;
  • цукор — 50 г;
  • дріжджі пресовані — 30 г;
  • борошно — 200 г.

Для тіста:

  • цукор — 250 г;
  • сметана — 125 мл.;
  • жовтки — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний екстракт — 2 ч. л.;
  • вершкове масло — 125 г;
  • олія — 100 мл.;
  • куркума — 0,25 ч. л. (не обов’язково);
  • цедра апельсина з 1 шт.;
  • алкоголь (бренді, ром або коньяк) — 2 ст. л.;
  • борошно — 650 г;
  • сухофрукти — 200 г;
  • борошно для сухофруктів — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці розчиніть цукор у теплому молоці, додайте дріжджі і добре перемішайте. Засипте просіяне борошно, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 45 хвилин, щоб опара піднялася.

грузинська паска, довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

У великій мисці змішайте залишок цукру, жовтки, яйця, ванільний екстракт, сметану та цедру апельсина. Додайте алкоголь для м'якості паски та довгої свіжості. Перемішайте до однорідності.

грузинська паска, яка довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Тісто для паски. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Додайте розтоплене вершкове масло та олію, добре перемішайте. Додайте опару, трохи куркуми для кольору, перемішайте. Потім всипте 300 г борошна, перемішайте вінчиком. Поступово додайте ще 350 г борошна і замісіть тісто руками.

паска, довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Тісто з сухофруктами. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Підготуйте робочу поверхню: змастіть олією. Замішуйте тісто, поки воно не стане еластичним і не буде липнути до рук. Перекладіть тісто в миску, накрийте і залиште підходити в теплому місці на 2 години.

смачна грузинська паска, довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Тісто у формі для випікання. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Промийте сухофрукти окропом, просушіть і обваляйте в борошні. Обережно вмісіть їх у тісто. Сформуйте кульки і викладіть їх у форми для паски, заповнивши на третину. Залиште підходити на 1 годину.

ароматна грузинська паска, довго не черствіє з секретним інгредієнтом
Готова паска. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Змастіть верх пасок жовтком, змішаним з молоком. Випікайте в розігрітій до 170°C духовці близько 1 години. Охолоджені паски прикрасьте глазур'ю і посипкою за смаком.

Раніше ми ділилися рецептом паски на "Царському" тісті з газети 1913 року.

Здивуйте близьких паскою з "волоссям янгола" від переможниці "Мастер Шеф".

А також спробуйте волокнисту та ароматну паску "Золото" за рецептом з платного мастер-класу.

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