Быстрые горячие бутерброды с овощами и колбаской — рецепт завтрака за 5 минут

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Эти горячие бутерброды — настоящее спасение, когда нет времени, но хочется чего-то вкусного и сытного. Всего пять минут и на столе ароматные гренки с овощами, колбаской и зеленью по проверенному рецепту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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картофель — 600 г (примерно 3 шт.);

колбаса полукопченая — 80 г (1 шт.);

морковь — 30 г (1 маленькая);

яйца — 2 шт.;

зеленый лук — 2 пера;

петрушка — 5-7 веточек;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

хлеб — 12-13 ломтиков;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель и морковь, натереть их на крупной терке вместе с колбаской. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, яйца, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать до однородной массы. Равномерно распределить начинку на ломтики хлеба.

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Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть немного масла. Выложить бутерброды начинкой вниз и жарить на среднем огне до румяной корочки. Перевернуть и обжарить с другой стороны.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые бутерброды выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими.

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