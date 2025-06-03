Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хв — за рецептом тітки Ольги

Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хв — за рецептом тітки Ольги

Ua en ru
Дата публікації: 3 червня 2025 05:00
Швидкі гарячі бутерброди з овочами та ковбаскою — рецепт сніданку за 5 хвилин
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарячі бутерброди — справжній порятунок, коли немає часу, але хочеться чогось смачного й ситного. Всього п'ять хвилин і на столі ароматні грінки з овочами, ковбаскою та зеленню за перевіреним рецептом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 600 г (приблизно 3 шт.);
  • ковбаса напівкопчена — 80 г (1 шт.);
  • морква — 30 г (1 маленька);
  • яйця — 2 шт.;
  • зелена цибуля — 2 пера;
  • петрушка — 5–7 гілочок;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сіль, перець — на смак;
  • хліб — 12–13 скибочок;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю та моркву, натерти їх на великій тертці разом із ковбаскою. Додати дрібно нарізану зелену цибулю, петрушку, яйця, пропущений через прес часник, сіль і перець.

гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати до однорідної маси. Рівномірно розподілити начинку на скибочки хліба.

смачні гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин
Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії. Викласти бутерброди начинкою вниз і смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки. Перевернути й обсмажити з іншого боку.

ситні гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин
Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Готові бутерброди викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

бутерброд рецепт хліб бутерброд з сиром та ковбасою ідея для сніданку
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /