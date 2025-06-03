Швидкі гарячі бутерброди з овочами та ковбаскою — рецепт сніданку за 5 хвилин

Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хв — за рецептом тітки Ольги
Ці гарячі бутерброди — справжній порятунок, коли немає часу, але хочеться чогось смачного й ситного. Всього п'ять хвилин і на столі ароматні грінки з овочами, ковбаскою та зеленню за перевіреним рецептом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 600 г (приблизно 3 шт.);
- ковбаса напівкопчена — 80 г (1 шт.);
- морква — 30 г (1 маленька);
- яйця — 2 шт.;
- зелена цибуля — 2 пера;
- петрушка — 5–7 гілочок;
- часник — 1–2 зубчики;
- сіль, перець — на смак;
- хліб — 12–13 скибочок;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Очистити картоплю та моркву, натерти їх на великій тертці разом із ковбаскою. Додати дрібно нарізану зелену цибулю, петрушку, яйця, пропущений через прес часник, сіль і перець.
Перемішати до однорідної маси. Рівномірно розподілити начинку на скибочки хліба.
На сковороді розігріти трохи олії. Викласти бутерброди начинкою вниз і смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки. Перевернути й обсмажити з іншого боку.
Готові бутерброди викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими.
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