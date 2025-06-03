Швидкі гарячі бутерброди з овочами та ковбаскою — рецепт сніданку за 5 хвилин

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарячі бутерброди — справжній порятунок, коли немає часу, але хочеться чогось смачного й ситного. Всього п'ять хвилин і на столі ароматні грінки з овочами, ковбаскою та зеленню за перевіреним рецептом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

картопля — 600 г (приблизно 3 шт.);

ковбаса напівкопчена — 80 г (1 шт.);

морква — 30 г (1 маленька);

яйця — 2 шт.;

зелена цибуля — 2 пера;

петрушка — 5–7 гілочок;

часник — 1–2 зубчики;

сіль, перець — на смак;

хліб — 12–13 скибочок;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю та моркву, натерти їх на великій тертці разом із ковбаскою. Додати дрібно нарізану зелену цибулю, петрушку, яйця, пропущений через прес часник, сіль і перець.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати до однорідної маси. Рівномірно розподілити начинку на скибочки хліба.

Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії. Викласти бутерброди начинкою вниз і смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки. Перевернути й обсмажити з іншого боку.

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Готові бутерброди викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими.

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