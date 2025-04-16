Как сделать формы для куличей дома — инструкция с фото

Формочки для куличей своими руками — пошаговая инструкция
Если вы не успели приобрести формы для пасхальных куличей, или они внезапно закончились в процессе приготовления, расстраиваться не стоит. Формочки для куличей можно сделать своими руками - и это проще, чем кажется.
О методе рассказала Annina Karpenko.
Вам понадобится:
- пергамент;
- мука — 2ст. л;
- вода — 0,5 стакана;
- любая банка или другая форма;
- линейка;
- ножницы.
Способ изготовления
Сначала приготовьте "клей" для формочек. Для этого в сотейнике смешайте воду и муку. Поставьте на средний огонь и варите до загустения массы. Перелейте клейстер в удобную емкость, накройте пищевой пленкой и оставьте до полного остывания.
С помощью линейки измерьте диаметр и высоту банки или другой формы. На пергаменте измерьте прямоугольник необходимой длины и добавьте 3-4 сантиметра на подгон.
На другом листе пергамента обведите дно банки. На каждую форму нужно сделать 2 таких кружочка, которые будут служить дном. Вырежьте полоски и круги из пергамента.
Полученные прямоугольные полоски скрутите в цилиндр вокруг банки и закрепите край с помощью "клея". С одной стороны сделайте надрезы длиной 3-4 см.
Круг из пергамента положите внутрь и смажьте клейстером. Приклейте к первому кружочку полоски, чтобы сформировать дно. Снова смажьте клейстером и "закройте" вторым кружочком.
Дайте готовым формочкам хорошо просохнуть при комнатной температуре. При желании "укрепить" формы из пергамента можно, обернув их фольгой дополнительно.
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