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Формочки для куличей своими руками — пошаговая инструкция

16 апреля 2025 21:33
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как сделать формы для куличей дома — инструкция с фото
Формочки для куличей. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если вы не успели приобрести формы для пасхальных куличей, или они внезапно закончились в процессе приготовления, расстраиваться не стоит. Формочки для куличей можно сделать своими руками - и это проще, чем кажется.

О методе рассказала Annina Karpenko.

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Вам понадобится:

  • пергамент;
  • мука — 2ст. л;
  • вода — 0,5 стакана;
  • любая банка или другая форма;
  • линейка;
  • ножницы.

Способ изготовления

Сначала приготовьте "клей" для формочек. Для этого в сотейнике смешайте воду и муку. Поставьте на средний огонь и варите до загустения массы. Перелейте клейстер в удобную емкость, накройте пищевой пленкой и оставьте до полного остывания.

Форми для пасок своїми руками вдома - як зробити
Подготовка клейстера. Фото: скриншот

С помощью линейки измерьте диаметр и высоту банки или другой формы. На пергаменте измерьте прямоугольник необходимой длины и добавьте 3-4 сантиметра на подгон.

Форми для пасок своїми руками - інструкція
Обозначение необходимой длины. Фото: скриншот

На другом листе пергамента обведите дно банки. На каждую форму нужно сделать 2 таких кружочка, которые будут служить дном. Вырежьте полоски и круги из пергамента.

Форми для паски в домашніх умовах - спосіб виготовлення
Подготовка заготовок. Фото: скриншот

Полученные прямоугольные полоски скрутите в цилиндр вокруг банки и закрепите край с помощью "клея". С одной стороны сделайте надрезы длиной 3-4 см.

Формочки з пергаменту своїми руками - інструкція
Изготовление формы. Фото: скриншот

Круг из пергамента положите внутрь и смажьте клейстером. Приклейте к первому кружочку полоски, чтобы сформировать дно. Снова смажьте клейстером и "закройте" вторым кружочком.

Форми з пергаменту вдома - спосіб
Формирование дна формочки. Фото: скриншот

Дайте готовым формочкам хорошо просохнуть при комнатной температуре. При желании "укрепить" формы из пергамента можно, обернув их фольгой дополнительно.

Форми на паску з пергаменту в домашніх умовах - фото
Готовые формы. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как приготовить самую вкусную глазурь для куличей за 5 минут.

Кроме того, узнайте простой способ "покрасить" пасхальные яйца с помощью салфеток.

А также мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя класть в пасхальную корзину.

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20:57 ВОЗ приняла историческое решение в борьбе с пандемиями

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