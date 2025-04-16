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Формочки для пасок власноруч — покрокова інструкція

16 квітня 2025 21:33
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як зробити форми для пасок вдома — інструкція з фото
Формочки для пасок. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо ви не встигли придбати форми для великодніх пасок, або вони раптово закінчили у процесі приготування, засмучуватися не варто. Формочки для пасок можна зробити власноруч — і це простіше, ніж здається.

Про метод розповіла Annina Karpenko.

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Вам знадобиться:

  • пергамент;
  • борошно — 2ст. л.;
  • вода — 0,5 склянки;
  • будь-яка банка або інша форма;
  • лінійка;
  • ножиці.

Спосіб виготовлення

Спершу приготуйте "клей" для формочок. Для цього у сотейнику змішайте воду та борошно. Поставте на середній вогонь та варіть до загущення маси. Перелийте клейстер у зручну ємність, накрийте харчовою плівкою та залиште до повного охолодження.

Форми для пасок своїми руками вдома - як зробити
Підготовка клейстеру. Фото: скриншот

За допомогою лінійки виміряйте діаметр та висоту банки або іншої форми. На пергаменті виміряйте прямокутник необхідної довжини та додайте 3-4 сантиметри на підгін.

Форми для пасок своїми руками - інструкція
Позначення необхідної довжини. Фото: скриншот

На іншому листі пергаменту обведіть дно банки. На кожну форму потрібно зробити 2 таких кружечка, які будуть слугувати дном. Повирізайте смужки та кола з пергаменту.

Форми для паски в домашніх умовах - спосіб виготовлення
Підготовка заготовок. Фото: скриншот

Отримані прямокутні смужки скрутіть в циліндр навколо банки та закріпіть край за допомогою "клею". З одного боку зробіть надрізи довжиною 3-4 см.

Формочки з пергаменту своїми руками - інструкція
Виготовлення форми. Фото: скриншот

Коло з пергаменту покладіть всередину та змастіть клейстером. Приклейте до першого кружечка смужки, щоб сформувати дно. Знову змастіть клейстером та "закрийте" другим кружечком.

Форми з пергаменту вдома - спосіб
Формування дна формочки. Фото: скриншот

Дайте готовим формочкам добре просохнути при кімнатній температурі. За бажанням "укріпити" форми з пергаменту можна, обгорнувши їх фольгою додатково.

Форми на паску з пергаменту в домашніх умовах - фото
Готові форми. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати найсмачнішу глазур для пасок за 5 хвилин.

Окрім того, дізнайтеся простий спосіб "пофарбувати" крашанки за допомогою серветок.

А також ми розповідали, що в жодному разі неможна класти до великоднього кошика.

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