Як зробити форми для пасок вдома — інструкція з фото

Формочки для пасок власноруч — покрокова інструкція
Якщо ви не встигли придбати форми для великодніх пасок, або вони раптово закінчили у процесі приготування, засмучуватися не варто. Формочки для пасок можна зробити власноруч — і це простіше, ніж здається.
Про метод розповіла Annina Karpenko.
Вам знадобиться:
- пергамент;
- борошно — 2ст. л.;
- вода — 0,5 склянки;
- будь-яка банка або інша форма;
- лінійка;
- ножиці.
Спосіб виготовлення
Спершу приготуйте "клей" для формочок. Для цього у сотейнику змішайте воду та борошно. Поставте на середній вогонь та варіть до загущення маси. Перелийте клейстер у зручну ємність, накрийте харчовою плівкою та залиште до повного охолодження.
За допомогою лінійки виміряйте діаметр та висоту банки або іншої форми. На пергаменті виміряйте прямокутник необхідної довжини та додайте 3-4 сантиметри на підгін.
На іншому листі пергаменту обведіть дно банки. На кожну форму потрібно зробити 2 таких кружечка, які будуть слугувати дном. Повирізайте смужки та кола з пергаменту.
Отримані прямокутні смужки скрутіть в циліндр навколо банки та закріпіть край за допомогою "клею". З одного боку зробіть надрізи довжиною 3-4 см.
Коло з пергаменту покладіть всередину та змастіть клейстером. Приклейте до першого кружечка смужки, щоб сформувати дно. Знову змастіть клейстером та "закрийте" другим кружечком.
Дайте готовим формочкам добре просохнути при кімнатній температурі. За бажанням "укріпити" форми з пергаменту можна, обгорнувши їх фольгою додатково.
Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати найсмачнішу глазур для пасок за 5 хвилин.
Окрім того, дізнайтеся простий спосіб "пофарбувати" крашанки за допомогою серветок.
А також ми розповідали, що в жодному разі неможна класти до великоднього кошика.
Читайте Новини.LIVE!