Як зробити форми для пасок вдома — інструкція з фото

Формочки для пасок. Фото: скриншот

Якщо ви не встигли придбати форми для великодніх пасок, або вони раптово закінчили у процесі приготування, засмучуватися не варто. Формочки для пасок можна зробити власноруч — і це простіше, ніж здається.

Про метод розповіла Annina Karpenko.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

пергамент;

борошно — 2ст. л.;

вода — 0,5 склянки;

будь-яка банка або інша форма;

лінійка;

ножиці.

Спосіб виготовлення

Спершу приготуйте "клей" для формочок. Для цього у сотейнику змішайте воду та борошно. Поставте на середній вогонь та варіть до загущення маси. Перелийте клейстер у зручну ємність, накрийте харчовою плівкою та залиште до повного охолодження.

Підготовка клейстеру. Фото: скриншот

За допомогою лінійки виміряйте діаметр та висоту банки або іншої форми. На пергаменті виміряйте прямокутник необхідної довжини та додайте 3-4 сантиметри на підгін.

Позначення необхідної довжини. Фото: скриншот

На іншому листі пергаменту обведіть дно банки. На кожну форму потрібно зробити 2 таких кружечка, які будуть слугувати дном. Повирізайте смужки та кола з пергаменту.

Підготовка заготовок. Фото: скриншот

Отримані прямокутні смужки скрутіть в циліндр навколо банки та закріпіть край за допомогою "клею". З одного боку зробіть надрізи довжиною 3-4 см.

Виготовлення форми. Фото: скриншот

Коло з пергаменту покладіть всередину та змастіть клейстером. Приклейте до першого кружечка смужки, щоб сформувати дно. Знову змастіть клейстером та "закрийте" другим кружечком.

Формування дна формочки. Фото: скриншот

Дайте готовим формочкам добре просохнути при кімнатній температурі. За бажанням "укріпити" форми з пергаменту можна, обгорнувши їх фольгою додатково.

Готові форми. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати найсмачнішу глазур для пасок за 5 хвилин.

Окрім того, дізнайтеся простий спосіб "пофарбувати" крашанки за допомогою серветок.

А також ми розповідали, що в жодному разі неможна класти до великоднього кошика.