Днепровские вареники на кефирном тесте, которое не рвется и не слипается — идеальный рецепт на пару

Днепровские вареники — на новом тесте, которое не слипается
Эти вареники на пару готовятся из мягкого и послушного теста на кефире, которое не липнет к рукам и легко лепится. Начинка из творога, классическая подача со сметаной — все просто, а результат превзойдет ожидания. Домашний вкус, который обязательно захочется повторить.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- желток — 1 шт.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- кефир — 280 мл.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука пшеничная — 500 г;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- творог — 750 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Для теста в глубокой миске смешать желток с маслом. Соду погасить в кефире, добавить к желтковой смеси и перемешать. Отдельно просеять муку вместе с солью.
Добавить сухие ингредиенты к жидким и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут. Далее разделить тесто на части, сформировать шарики, раскатать и вырезать кружочки.
Творог смешать с яйцами и солью до однородной массы. На каждый кружочек теста выложить немного начинки, слепить вареники.
В большой кастрюле вскипятить воду и накрыть ее марлей или пароварочной вставкой. Вареники выкладывать на марлю и готовить на пару под крышкой 5-7 минут. Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом. Подавать со сметаной или любимыми соусами.
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