Днепровские вареники на кефирном тесте, которое не рвется и не слипается — идеальный рецепт на пару

Днепровские вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Эти вареники на пару готовятся из мягкого и послушного теста на кефире, которое не липнет к рукам и легко лепится. Начинка из творога, классическая подача со сметаной — все просто, а результат превзойдет ожидания. Домашний вкус, который обязательно захочется повторить.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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желток — 1 шт.;

масло растительное — 2 ст. л.;

кефир — 280 мл.;

сода — 0,5 ч. л.;

мука пшеничная — 500 г;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

творог — 750 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Для теста в глубокой миске смешать желток с маслом. Соду погасить в кефире, добавить к желтковой смеси и перемешать. Отдельно просеять муку вместе с солью.

Тесто для вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сухие ингредиенты к жидким и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут. Далее разделить тесто на части, сформировать шарики, раскатать и вырезать кружочки.

Вареники с творожной начинкой Фото: gospodynka.com.ua

Творог смешать с яйцами и солью до однородной массы. На каждый кружочек теста выложить немного начинки, слепить вареники.

Вареники на пару Фото: gospodynka.com.ua

В большой кастрюле вскипятить воду и накрыть ее марлей или пароварочной вставкой. Вареники выкладывать на марлю и готовить на пару под крышкой 5-7 минут. Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом. Подавать со сметаной или любимыми соусами.



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