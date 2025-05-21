Дніпровські вареники на кефірному тісті, яке не рветься і не злипається — ідеальний рецепт на пару

Дніпровські вареники — на новому тісті, яке не злипається
Ці вареники на пару готуються з м’якого й слухняного тіста на кефірі, яке не липне до рук і легко ліпиться. Начинка з сиру, класична подача зі сметаною — все просто, а результат перевершить очікування. Домашній смак, який обов’язково захочеться повторити.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- жовток — 1 шт.;
- олія рослинна — 2 ст. л.;
- кефір — 280 мл;
- сода — 0,5 ч. л.;
- борошно пшеничне — 500 г;
- сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 750 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Для тіста у глибокій мисці змішати жовток з олією. Соду погасити в кефірі, додати до жовткової суміші й перемішати. Окремо просіяти борошно разом із сіллю.
Додати сухі інгредієнти до рідких і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити харчовою плівкою й залишити на 15 хвилин. Далі поділити тісто на частини, сформувати кульки, розкачати й вирізати кружечки.
Кисломолочний сир змішати з яйцями та сіллю до однорідної маси. На кожен кружечок тіста викласти трохи начинки, зліпити вареники.
У великій каструлі закип’ятити воду й накрити її марлею або пароварковою вставкою. Вареники викладати на марлю й готувати на пару під кришкою 5–7 хвилин. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом. Подавати зі сметаною або улюбленими соусами.
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