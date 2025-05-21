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Дніпровські вареники — на новому тісті, яке не злипається

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Дата публікації: 21 травня 2025 15:00
Дніпровські вареники на кефірному тісті, яке не рветься і не злипається — ідеальний рецепт на пару
Дніпровські вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Ці вареники на пару готуються з м’якого й слухняного тіста на кефірі, яке не липне до рук і легко ліпиться. Начинка з сиру, класична подача зі сметаною — все просто, а результат перевершить очікування. Домашній смак, який обов’язково захочеться повторити.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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  • жовток — 1 шт.;
  • олія рослинна — 2 ст. л.;
  • кефір — 280 мл;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно пшеничне — 500 г;
  • сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 750 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Для тіста у глибокій мисці змішати жовток з олією. Соду погасити в кефірі, додати до жовткової суміші й перемішати. Окремо просіяти борошно разом із сіллю.

рецепт вареників на пару
Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сухі інгредієнти до рідких і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити харчовою плівкою й залишити на 15 хвилин. Далі поділити тісто на частини, сформувати кульки, розкачати й вирізати кружечки.

простий рецепт вареників на пару
Вареники з сирною начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Кисломолочний сир змішати з яйцями та сіллю до однорідної маси. На кожен кружечок тіста викласти трохи начинки, зліпити вареники.

рецепт вареників на пару з сирною начинкою
Вареники на пару. Фото: gospodynka.com.ua

У великій каструлі закип’ятити воду й накрити її марлею або пароварковою вставкою. Вареники викладати на марлю й готувати на пару під кришкою 5–7 хвилин. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом. Подавати зі сметаною або улюбленими соусами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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