Дніпровські вареники на кефірному тісті, яке не рветься і не злипається — ідеальний рецепт на пару

Дніпровські вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Ці вареники на пару готуються з м’якого й слухняного тіста на кефірі, яке не липне до рук і легко ліпиться. Начинка з сиру, класична подача зі сметаною — все просто, а результат перевершить очікування. Домашній смак, який обов’язково захочеться повторити.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Реклама

Читайте також:

жовток — 1 шт.;

олія рослинна — 2 ст. л.;

кефір — 280 мл;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно пшеничне — 500 г;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 750 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Для тіста у глибокій мисці змішати жовток з олією. Соду погасити в кефірі, додати до жовткової суміші й перемішати. Окремо просіяти борошно разом із сіллю.

Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сухі інгредієнти до рідких і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити харчовою плівкою й залишити на 15 хвилин. Далі поділити тісто на частини, сформувати кульки, розкачати й вирізати кружечки.

Вареники з сирною начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Кисломолочний сир змішати з яйцями та сіллю до однорідної маси. На кожен кружечок тіста викласти трохи начинки, зліпити вареники.

Вареники на пару. Фото: gospodynka.com.ua

У великій каструлі закип’ятити воду й накрити її марлею або пароварковою вставкою. Вареники викладати на марлю й готувати на пару під кришкою 5–7 хвилин. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом. Подавати зі сметаною або улюбленими соусами.



Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.