Клубничный десерт на творожном тесте — легкий летний рецепт, которого всегда мало

Десерт "клубничный поцелуй" — невозможно наесться, так вкусно
Этот нежный десерт из творожного теста с клубникой имеет все, что нужно идеальной летней выпечке: хрустящие края, сочную начинку и аромат, который сводит с ума. Готовится просто, а результат — как из любимой пекарни.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- щепотка соли;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сахар — 80 г + немного для посыпки;
- сливочное масло (мягкое) — 100 г;
- творог кисломолочный — 200 г;
- мука — примерно 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- клубника — 300 г;
- мука — для посыпки;
- яйцо — 1 шт. (для смазывания теста);
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
В глубокой миске венчиком смешать яйцо со щепоткой соли, ванильным сахаром и обычным сахаром. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородности.
Добавить творог, хорошо вымешать, чтобы не осталось комочков.
Затем постепенно добавить муку, смешанную с содой, и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пакет или пленку и поставить в холодильник на 10-15 минут.
Охлажденное тесто разделить на 9 частей. Каждый кусочек раскатать в лепешку и выложить на противень с пергаментом. Слегка посыпать мукой, положить по несколько ягод клубники, притрусить сахаром и завернуть края теста так, чтобы часть ягод оставалась открытой.
Смазать края взбитым яйцом, посыпать сверху еще немного сахара. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут — до золотистой корочки. Подавать теплыми или охлажденными, посыпав сахарной пудрой.
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