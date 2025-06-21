Клубничный десерт на творожном тесте — легкий летний рецепт, которого всегда мало

Десерт "клубничный поцелуй". Фото: gospodynka.com.ua

Этот нежный десерт из творожного теста с клубникой имеет все, что нужно идеальной летней выпечке: хрустящие края, сочную начинку и аромат, который сводит с ума. Готовится просто, а результат — как из любимой пекарни.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

щепотка соли;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сахар — 80 г + немного для посыпки;

сливочное масло (мягкое) — 100 г;

творог кисломолочный — 200 г;

мука — примерно 250 г;

сода — 1 ч. л.;

клубника — 300 г;

мука — для посыпки;

яйцо — 1 шт. (для смазывания теста);

сахарная пудра — для подачи.

Способ приготовления

В глубокой миске венчиком смешать яйцо со щепоткой соли, ванильным сахаром и обычным сахаром. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородности.

Тесто для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить творог, хорошо вымешать, чтобы не осталось комочков.

Тесто и клубника. Фото: gospodynka.com.ua



Затем постепенно добавить муку, смешанную с содой, и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пакет или пленку и поставить в холодильник на 10-15 минут.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденное тесто разделить на 9 частей. Каждый кусочек раскатать в лепешку и выложить на противень с пергаментом. Слегка посыпать мукой, положить по несколько ягод клубники, притрусить сахаром и завернуть края теста так, чтобы часть ягод оставалась открытой.

Десерт с клубникой. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать края взбитым яйцом, посыпать сверху еще немного сахара. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут — до золотистой корочки. Подавать теплыми или охлажденными, посыпав сахарной пудрой.

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