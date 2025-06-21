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Головна Рецепти Десерт "полуничний поцілунок" — неможливо наїстися, так смачно

Десерт "полуничний поцілунок" — неможливо наїстися, так смачно

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Дата публікації: 21 червня 2025 03:00
Полуничний десерт на сирному тісті — легкий літній рецепт, якого завжди мало
Десерт "полуничний поцілунок". Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей ніжний десерт із сирного тіста з полуницею має все, що потрібно ідеальній літній випічці: хрусткі краї, соковиту начинку й аромат, який зводить з розуму. Готується просто, а результат — наче з улюбленої пекарні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • дрібка солі;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • цукор — 80 г + трохи для посипання;
  • вершкове масло (м’яке) — 100 г;
  • сир кисломолочний — 200 г;
  • борошно — приблизно 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • полуниця — 300 г;
  • борошно — для посипання;
  • яйце — 1 шт. (для змащування тіста);
  • цукрова пудра — для подачі.

Спосіб приготування

У глибокій мисці вінчиком змішати яйце з дрібкою солі, ванільним цукром і звичайним цукром. Додати м’яке вершкове масло й перемішати до однорідності.

рецепт з полуницею на літо
Тісто для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кисломолочний сир, добре вимішати, щоб не залишилося грудочок.

десерт полуничний поцілунок
Тісто та полуниця. Фото: gospodynka.com.ua


Потім поступово додати борошно, змішане з содою, й замісити м’яке тісто. Загорнути його в пакет або плівку й поставити у холодильник на 10–15 хвилин.

смачний десерт полуничний поцілунок
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджене тісто розділити на 9 частин. Кожен шматочок розкачати в коржик і викласти на деко з пергаментом. Злегка посипати борошном, покласти по кілька ягід полуниці, притрусити цукром і загорнути краї тіста так, щоб частина ягід залишалась відкритою.

простий десерт полуничний поцілунок
Десерт з полуницею. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити краї збитим яйцем, посипати зверху ще трохи цукру. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин — до золотистої скоринки. Подавати теплими або охолодженими, посипавши цукровою пудрою.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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