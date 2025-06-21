Полуничний десерт на сирному тісті — легкий літній рецепт, якого завжди мало

Десерт "полуничний поцілунок". Фото: gospodynka.com.ua

Цей ніжний десерт із сирного тіста з полуницею має все, що потрібно ідеальній літній випічці: хрусткі краї, соковиту начинку й аромат, який зводить з розуму. Готується просто, а результат — наче з улюбленої пекарні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

дрібка солі;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

цукор — 80 г + трохи для посипання;

вершкове масло (м’яке) — 100 г;

сир кисломолочний — 200 г;

борошно — приблизно 250 г;

сода — 1 ч. л.;

полуниця — 300 г;

борошно — для посипання;

яйце — 1 шт. (для змащування тіста);

цукрова пудра — для подачі.

Спосіб приготування

У глибокій мисці вінчиком змішати яйце з дрібкою солі, ванільним цукром і звичайним цукром. Додати м’яке вершкове масло й перемішати до однорідності.

Тісто для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кисломолочний сир, добре вимішати, щоб не залишилося грудочок.

Тісто та полуниця. Фото: gospodynka.com.ua



Потім поступово додати борошно, змішане з содою, й замісити м’яке тісто. Загорнути його в пакет або плівку й поставити у холодильник на 10–15 хвилин.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджене тісто розділити на 9 частин. Кожен шматочок розкачати в коржик і викласти на деко з пергаментом. Злегка посипати борошном, покласти по кілька ягід полуниці, притрусити цукром і загорнути краї тіста так, щоб частина ягід залишалась відкритою.

Десерт з полуницею. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити краї збитим яйцем, посипати зверху ще трохи цукру. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин — до золотистої скоринки. Подавати теплими або охолодженими, посипавши цукровою пудрою.

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