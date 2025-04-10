Чем заменить разрыхлитель — 5 вариантов для теста

Чем заменить разрыхлитель в тесте — 5 альтернатив
Разрыхлитель — один из главных компонентов качественной и пышной выпечки, но иногда он может закончиться в самый неподходящий момент. К счастью, замену ему можно найти на любой кухне.
Новини.LIVE рассказывает о пяти альтернативах.
Чем заменить разрыхлитель в выпечке
Сода
Сода является одним из компонентов магазинного разрыхлителя, поэтому с ее помощью легко заменить порошок. Однако для ее активации также необходима кислота.
Именно поэтому ее желательно добавлять в тесто, в котором есть кислота, - кефир или сметана, ягоды, лимонный сок, — для того, чтобы не было "содового" привкуса. Если же кислоты нет, то в тесто стоит добавить соду и лимонную кислоту.
Вместо 1 чайной ложки разрыхлителя нужно положить 1/3 ч. л. соды и 2/3 ч.л. кислоты. Добавлять их в тесто нужно сразу перед выпеканием.
Газированная вода
Если вы готовите блюда из жидкого теста, просто замените обычную воду на газированную. Благодаря содержанию пузырьков она сделает тесто более воздушным и легким.
Алкоголь
Алкоголь добавляет выпечке не только аромат, но и делает ее более пышной и позволяет дольше оставаться свежей. Поэтому если под рукой нет разрыхлителя, добавьте алкоголь — 1 столовая ложка на 1 кг теста.
Мука, которая самоподнимается
На полках супермаркетов сегодня можно найти специальную муку для выпечки, в которой уже есть все компоненты для того, чтобы она поднималась самостоятельно. Благодаря ей о разрыхлителе на кухне можно забыть.
Домашний разрыхлитель
На самом деле приготовить разрыхлитель для теста можно легко и в домашних условиях. Для этого смешайте 5 столовых ложек соды, 12 столовых ложек муки и 3 столовые ложки лимонной кислоты. Хранить такую смесь нужно в герметично закрытой банке и использовать по назначению.
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