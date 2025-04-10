Чем заменить разрыхлитель — 5 вариантов для теста

Разрыхлитель. Фото: Freepik

Разрыхлитель — один из главных компонентов качественной и пышной выпечки, но иногда он может закончиться в самый неподходящий момент. К счастью, замену ему можно найти на любой кухне.

Новини.LIVE рассказывает о пяти альтернативах.

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Сода

Сода является одним из компонентов магазинного разрыхлителя, поэтому с ее помощью легко заменить порошок. Однако для ее активации также необходима кислота.

Именно поэтому ее желательно добавлять в тесто, в котором есть кислота, - кефир или сметана, ягоды, лимонный сок, — для того, чтобы не было "содового" привкуса. Если же кислоты нет, то в тесто стоит добавить соду и лимонную кислоту.

Вместо 1 чайной ложки разрыхлителя нужно положить 1/3 ч. л. соды и 2/3 ч.л. кислоты. Добавлять их в тесто нужно сразу перед выпеканием.

Газированная вода

Если вы готовите блюда из жидкого теста, просто замените обычную воду на газированную. Благодаря содержанию пузырьков она сделает тесто более воздушным и легким.

Алкоголь

Алкоголь добавляет выпечке не только аромат, но и делает ее более пышной и позволяет дольше оставаться свежей. Поэтому если под рукой нет разрыхлителя, добавьте алкоголь — 1 столовая ложка на 1 кг теста.

Мука, которая самоподнимается

На полках супермаркетов сегодня можно найти специальную муку для выпечки, в которой уже есть все компоненты для того, чтобы она поднималась самостоятельно. Благодаря ей о разрыхлителе на кухне можно забыть.

Домашний разрыхлитель

На самом деле приготовить разрыхлитель для теста можно легко и в домашних условиях. Для этого смешайте 5 столовых ложек соды, 12 столовых ложек муки и 3 столовые ложки лимонной кислоты. Хранить такую смесь нужно в герметично закрытой банке и использовать по назначению.

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