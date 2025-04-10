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Чим замінити розпушувач у тісті — 5 альтернатив

10 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Чим замінити розпушувач — 5 варіантів для тіста
Розпушувач. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Розпушувач — один із головних компонентів якісної та пухкої випічки, але іноді він може закінчитися у найбільш негодящий момент. На щастя, заміну йому можна знайти на будь-якій кухні.

Новини.LIVE розповідає про п'ять альтернатив.

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Сода

Сода є одним з компонентів магазинного розпушувача, тому з її допомогою легко замінити порошок. Однак для її активації також необхідна кислота.

Саме тому її бажано додавати до тіста, в якому є кислота, — кефір або сметана, ягоди, лимонний сік тощо, — для того, щоб не було "содового" присмаку. Якщо ж кислоти немає, то до тіста варто додати соду та лимонну кислоту. 

Замість 1 чайної ложки розпушувача потрібно покласти 1/3 ч. л. соди та 2/3 ч.л. кислоти. Додавати їх у тісто потрібно одразу перед випіканням.

Газована вода

Якщо ви готуєте страви з рідкого тіста, просто замініть звичайну воду на газовану. Завдяки вмісту бульбашок вона зробить тісто більш пухким та легким.

Алкоголь

Алкоголь додає випічці не лише аромату, а й робить її більш пухкою та дозволяє довше залишатися свіжою. Тому якщо під рукою немає розпушувача, додайте алкоголь — 1 столова ложка на 1 кг тіста.

Борошно, що саме підіймається

На полицях супермаркетах сьогодні можна знайти спеціальне борошно для випічки, в якому вже є усі компоненти для того, щоб воно підіймалося самостійно. Завдяки йому про розпушувач на кухні можна забути.

Домашній розпушувач

Насправді приготувати розпушувач для тіста можна легко і в домашніх умовах. Для цього змішайте 5 столових ложок соди, 12 столових ложок борошна та 3 столові ложки лимонної кислоти. Зберігати таку суміш потрібно у герметично закритій банці та використовувати за призначенням.

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