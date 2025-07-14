Рецепт чебуреков без теста из кабачков с творожной начинкой — сочные, нежные и быстрые

Чебуреки из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Эти кабачковые чебуреки с ароматной начинкой из сыра, укропа и помидоров — настоящая находка для летнего меню. Без замеса теста, без суеты, зато с невероятным вкусом, который может легко затмить даже классические чебуреки. Готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

соль, черный перец, прованские травы — по своему вкусу;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

молоко — 0,5 ст. л.;

мука — 2-3 ст. л.;

масло — для жарки.

Для начинки:

твердый сыр — 100 г;

помидор — 1 шт.;

укроп — 1 пучок;

сладкая паприка — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачок натереть на терке, посолить, хорошо перемешать и оставить на 15 минут. Затем отжать лишнюю жидкость руками.

Натертые кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Лук мелко нарезать или натереть, добавить к кабачкам. Влить взбитые яйца, всыпать специи, добавить молоко и муку. Перемешать до однородной массы.

Кабачки и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть сыр, добавить измельченный укроп и паприку. Помидор нарезать кружочками. На сковороде с маслом выкладывать ложкой кабачковую массу, формируя лепешки. Жарить под крышкой на небольшом огне до золотистости.

Готовые чебуреки. Фото: gospodynka.com.ua

На одну половину лепешки выложить кружочки помидоров и немного начинки. Накрыть второй половиной и жарить до полной готовности под крышкой.

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