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Главная Рецепты Чебуреки из кабачков без теста — вкуснее классического рецепта

Чебуреки из кабачков без теста — вкуснее классического рецепта

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 15:00
Рецепт чебуреков без теста из кабачков с творожной начинкой — сочные, нежные и быстрые
Чебуреки из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Эти кабачковые чебуреки с ароматной начинкой из сыра, укропа и помидоров — настоящая находка для летнего меню. Без замеса теста, без суеты, зато с невероятным вкусом, который может легко затмить даже классические чебуреки. Готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт.;
  • соль, черный перец, прованские травы — по своему вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 0,5 ст. л.;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • масло — для жарки.

Для начинки:

  • твердый сыр — 100 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • укроп — 1 пучок;
  • сладкая паприка — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачок натереть на терке, посолить, хорошо перемешать и оставить на 15 минут. Затем отжать лишнюю жидкость руками.

що приготувати з кабачків
Натертые кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Лук мелко нарезать или натереть, добавить к кабачкам. Влить взбитые яйца, всыпать специи, добавить молоко и муку. Перемешать до однородной массы.

рецепт чебуреків з кабачків
Кабачки и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть сыр, добавить измельченный укроп и паприку. Помидор нарезать кружочками. На сковороде с маслом выкладывать ложкой кабачковую массу, формируя лепешки. Жарить под крышкой на небольшом огне до золотистости.

смачна страва з кабачків
Готовые чебуреки. Фото: gospodynka.com.ua

На одну половину лепешки выложить кружочки помидоров и немного начинки. Накрыть второй половиной и жарить до полной готовности под крышкой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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