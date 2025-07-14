Рецепт чебуреків без тіста з кабачків із сирною начинкою — соковиті, ніжні та швидкі

Чебуреки з кабачків без тіста — смачніше за класичний рецепт
Ці кабачкові чебуреки з ароматною начинкою із сиру, кропу та помідорів — справжня знахідка для літнього меню. Без замісу тіста, без метушні, зате з неймовірним смаком, який може легко затьмарити навіть класичні чебуреки. Готуються просто, а результат перевершує всі очікування.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- сіль, чорний перець, прованські трави — до свого смаку;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 0,5 скл.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- олія — для смаження.
Для начинки:
- твердий сир — 100 г;
- помідор — 1 шт.;
- кріп — 1 пучок;
- солодка паприка — до свого смаку.
Спосіб приготування
Кабачок натерти на тертці, посолити, добре перемішати й залишити на 15 хвилин. Потім віджати зайву рідину руками.
Цибулю дрібно нарізати або натерти, додати до кабачків. Влити збиті яйця, всипати спеції, додати молоко й борошно. Перемішати до однорідної маси.
Для начинки натерти сир, додати подрібнений кріп і паприку. Помідор нарізати кружальцями. На сковороді з олією викладати ложкою кабачкову масу, формуючи коржики. Смажити під кришкою на невеликому вогні до золотистості.
На одну половину коржа викласти кружечки помідорів і трохи начинки. Накрити другою половиною й смажити до повної готовності під кришкою.
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