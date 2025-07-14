Рецепт чебуреків без тіста з кабачків із сирною начинкою — соковиті, ніжні та швидкі

Чебуреки з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Ці кабачкові чебуреки з ароматною начинкою із сиру, кропу та помідорів — справжня знахідка для літнього меню. Без замісу тіста, без метушні, зате з неймовірним смаком, який може легко затьмарити навіть класичні чебуреки. Готуються просто, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт.;

сіль, чорний перець, прованські трави — до свого смаку;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

молоко — 0,5 скл.;

борошно — 2–3 ст. л.;

олія — для смаження.

Для начинки:

твердий сир — 100 г;

помідор — 1 шт.;

кріп — 1 пучок;

солодка паприка — до свого смаку.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на тертці, посолити, добре перемішати й залишити на 15 хвилин. Потім віджати зайву рідину руками.

Натерті кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю дрібно нарізати або натерти, додати до кабачків. Влити збиті яйця, всипати спеції, додати молоко й борошно. Перемішати до однорідної маси.

Кабачки та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти сир, додати подрібнений кріп і паприку. Помідор нарізати кружальцями. На сковороді з олією викладати ложкою кабачкову масу, формуючи коржики. Смажити під кришкою на невеликому вогні до золотистості.

Готові чебуреки. Фото: gospodynka.com.ua

На одну половину коржа викласти кружечки помідорів і трохи начинки. Накрити другою половиною й смажити до повної готовності під кришкою.

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