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Женщине нравится мужчина — какие признаки указывают на симпатию

29 октября 2024 01:20
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Как понять, что вы нравитесь женщине — как она себя ведет
Мужчина, одевающий на женщину свою куртку. Фото: MSN
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Не знаете, нравитесь ли женщине, с которой вы хотите начать романтические отношения? Психологи рассказали о скрытых признаках поведения, указывающих на то, что вы "запали в душу" этому человеку, поэтому можно смело "брать быка за рога".

Новини.LIVE рассказывает, как это можно понять.

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Признаки, указывающие на симпатию женщины к мужчине

Она смеется даже над несмешными шутками

Смех — это та вещь, которая всегда улучшает настроение и сближает людей, усиливая их влечение и эмоциональную связь. Если женщина испытывает к вам симпатию, она начинает смеяться над вашими шутками. Такое поведение может указывать на то, что женщина хочет продолжить общение с вами.

Парень и девушка
Разговор парня и девушки за кофе. Фото: Pinterest

Она меняет тональность голоса

Обычно мужчины говорят низким тоном, когда собеседница им нравится, а вот женщины, наоборот, повышают голос. Если женщина говорит нормальным голосом при общении с окружающими, а в вашу сторону повышает его, значит, она в вас заинтересована.

Она активно "играет" глазами

Во флирте "игра" глазами играет большую роль, поэтому если женщина не отводит от вас взгляда, это значит, что вы ее привлекаете. Кстати, иногда женщина может переводить взгляд с глаз на рот и наоборот, когда хочет соблазнить мужчину.

Женщина с мужчиной
Женщина и мужчина, которые смотрят друг на друга. Фото: Pinterest

Она нежно вас касается

Когда женщине нравится мужчина, она ищет поводов, чтобы его касаться, и это может являться признаком скрытого влечения. А когда женщина видит в собеседнике исключительно друга, то такие жесты она не проявляет. Поэтому обращайте на это внимание.

Она начинает нервничать

Женщина рядом с вами начинает волноваться? Тогда это еще один признак того, что она чувствует что-то к вам. В таких случаях она может избегать зрительного контакта, краснеть, смеяться и т.д. Но если она не похожа на человека, который нервничает, это может указывать на то, что вы ей не интересны.

Напомним, мы писали о том, как понять, что мужчина до сих пор не может забыть свою бывшую.

Раньше мы рассказывали о том, как женщине можно с легкостью заинтересовать мужчину.

Также мы сообщали о том, с какими женщинами мужчины не хотят общаться.

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