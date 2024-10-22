Що робити, якщо віддалилися з коханою людиною — поради психологів

Чоловік, який цілує свою кохану в лоб. Фото: Pinterest

У стосунках між людьми обов’язково повинна бути близькість, інакше в них немає сенсу, але інколи буває так, що партнери ніби чужі. Однак психологи пояснили, як можна виправити цю ситуацію і зблизитися зі своєю другою половинкою.

Новини.LIVE ділиться порадами для закоханих пар.

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Відверті розмови

Однією з форм близькості є емоційна розмова, але інколи буває так, що вона зовсім не виходить. Щоб розмова була комфортною для вас обох, заздалегідь підготуйте список речей, які ви хочете обговорити з партнером, і оберіть атмосферу, яка буде для вас зручною.

Уважне слухання партнера

Навчіться уважно слухати свою кохану людину, а якщо мовчки вам це не вдається, спробуйте поставити їй якісь запитання. Це допоможе вашому партнеру зрозуміти, що ви не просто слухаєте його, вам важливо чути те, що він говорить.

Розмова двох закоханих людей. Фото: Everand

Близькість із самим собою

Інколи дуже важливо зрозуміти самих себе, а не свою другу половинку, а в деяких випадках це більш важливе. Психологи говорять, що важко зблизитися з кимось, якщо ви самі не знаєте, чого ви хочете.

Дотики під час розмов

Психологи також рекомендують торкатися одне одного під час спілкування, адже так ви маєте можливість створити фізичний зв’язок з партнером. Можна не обіймати свою половинку, а лише ніжно торкатися руки або цілувати в лоб при прощанні.

Закохані, які тримаються за руки. Фото: Pinterest

Завершення розмови на хорошій ноті

Завжди завершуйте ваше спілкування на позитивній ноті, адже негативні емоції завжди зберігаються всередині, від чого вам дуже важко. Емоційний конфлікт зводить вашу близькість з партнером нанівець.

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