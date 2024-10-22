Что делать, если отдалились с любимым человеком — советы психологов

Мужчина, который целует свою любимую в лоб. Фото: Pinterest

В отношениях между людьми обязательно должна быть близость, иначе в них нет смысла, но иногда бывает так, что партнеры будто чужие. Однако психологи объяснили, как можно исправить эту ситуацию и сблизиться со своей второй половинкой.

Новини.LIVE делится советами для влюбленных пар.

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Откровенные разговоры

Одной из форм близости является эмоциональный разговор, но иногда бывает так, что он совсем не получается. Чтобы разговор был комфортным для вас обоих, заранее подготовьте список вещей, которые вы хотите обсудить с партнером, и выберите атмосферу, которая будет удобной для вас.

Внимательное слушание партнера

Научитесь внимательно слушать своего любимого человека, а если молча вам это не удается, попробуйте задавать ему какие-нибудь вопросы. Это поможет вашему партнеру понять, что вы не просто слушаете его, вам важно слышать то, что он говорит.

Разговор двух влюбленных людей. Фото: Everand

Близость с самим собой

Иногда очень важно понять самих себя, а не свою вторую половинку, а в некоторых случаях это важнее. Психологи говорят, что трудно сблизиться с кем-нибудь, если вы сами не знаете, чего вы хотите.

Прикосновения во время разговоров

Психологи также рекомендуют прикасаться друг к другу во время общения, ведь так вы можете создать физическую связь с партнером. Можно не обнимать свою половинку, а лишь нежно прикасаться к руке или целовать в лоб при прощании.

Влюбленные, которые держатся за руки. Фото: Pinterest

Завершение разговора на хорошей ноте

Всегда завершайте ваше общение на положительной ноте, ведь негативные эмоции всегда сохраняются внутри, от чего вам очень тяжело. Эмоциональный конфликт сводит вашу близость с партнером на нет.

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