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Як виявити аб'юзера — токсичні ознаки чоловіків з їхніх перших фраз

21 жовтня 2024 07:40
Ігор Шаповал - Редактор
Ігор Шаповал
Редактор
Ознаки аб'юзера — як розпізнати небезпечного чоловіка з першої розмови
Токсичні стосунки. Фото: unsplash.com
Ігор Шаповал - Редактор
Ігор Шаповал
Редактор

Аб'юзер — це людина, яка здійснює психологічне, емоційне або фізичне насильство щодо іншої особи. Важливо вміти розпізнати ознаки аб'юзера на ранніх етапах знайомства, адже виявлені ще на початку відносин негативні патерни можуть допомогти уникнути серйозних проблем у майбутньому.

Психологи розповіли про основні риси аб'юзера.

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Ознаки аб'юзера

  • Контроль та маніпуляції

Аб'юзери часто прагнуть контролювати свого партнера, ставлячи під сумнів його вибір або думки. Вони можуть запитувати, з ким ви спілкуєтеся або куди йдете, намагаючись обмежити вашу свободу.

  • Демонстрація ревнощів

Висловлення агресивних або негативних емоцій через ваші стосунки з іншими людьми — це частий атрибут аб'юзерів. Перші фрази на кшталт "Я не довіряю твоїм друзям" або "Чому ти спілкуєшся з ними?" можуть свідчити про наявність ревнощів.

  • Приниження та зневага

Аб'юзери можуть використовувати саркастичні або принизливі коментарі щодо вашої зовнішності, здібностей чи інтересів. Фрази на зразок "Ти ж не серйозно думаєш, що це в тебе вийде?" є неприпустимими і можуть свідчити про токсичність.

  • Прихована агресія

На ранніх етапах знайомства аб'юзери можуть проявляти легку агресію чи дратівливість. Коментарі на кшталт "Я можу розгніватися, якщо щось піде не так" чи "Мене дратують такі речі" можуть бути сигналом.

  • Ідеалізація та зневага

Спершу аб'юзер може ідеалізувати свого партнера, але з часом його ставлення може змінитися. Фрази типу "Ти найкраща, кого я коли-небудь зустрічав" незабаром змінюються на "Ти ніколи не робиш нічого правильно".

Як реагувати на ознаки аб'юза

Якщо ви помітили подібні фрази у чоловіка, будьте обережні. Ось кілька порад, які можуть допомогти.

  • Не ігноруйте свої почуття

Довіряйте своїм інстинктам. Якщо вам щось не подобається в поведінці чи словах чоловіка, обговоріть це з ним.

  • Встановіть свої межі

Чітко встановіть, що для вас неприйнятно. Подивіться, як він реагує на ваші межі. Якщо чоловік змінює свою поведінку або намагається маніпулювати вами, це тривожний знак.

  • Підтримка близьких

Розповідайте про свої переживання друзям та родині. Їхня думка може допомогти вам краще зрозуміти ситуацію.

  • Не бійтеся йти

Якщо виявлено ознаки аб'юзера, важливо мати план і бути готовими залишити ці відносини. Ваше фізичне і психічне здоров’я завжди мають бути на першому місці.

Раніше психологи пояснили, яких питань варто уникати у спілкуванні з чоловіком.

Також ми писали, якою фразою "заткнути пельку" грубіянам.

психологія аб'юзер жінки чоловіки відносини

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