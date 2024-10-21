Признаки абьюзера — как распознать опасного мужчину с первого разговора

Токсичные отношения. Фото: unsplash.com

Абьюзер — это человек, совершающий психологическое, эмоциональное или физическое насилие в отношении другой личности. Важно уметь распознать признаки абьюзера на ранних этапах знакомства, ведь выявленные еще в начале отношений негативные паттерны могут помочь избежать серьезных проблем в будущем.

Психологи рассказали об основных чертах абьюзера.

Читайте также:

Признаки абьюзера

Контроль и манипуляция

Абьюзеры часто стремятся контролировать своего партнера, подвергая сомнению его выбор или мнения. Они могут спрашивать, с кем вы общаетесь или куда идете, пытаясь ограничить вашу свободу.

Демонстрация ревности

Выражение агрессивных или негативных эмоций из-за ваших отношений с другими людьми — это частый атрибут абьюзеров. Первые фразы типа "Я не доверяю твоим друзьям" или "Почему ты общаешься с ними?" могут свидетельствовать о наличии ревности.

Унижение и пренебрежение

Абъюзеры могут использовать саркастические или унизительные комментарии относительно вашей внешности, способностей или интересов. Фразы типа "Ты же не серьезно думаешь, что это у тебя получится?" недопустимы и могут свидетельствовать о токсичности.

Скрытая агрессия

На ранних этапах знакомства абьюзеры могут проявлять легкую агрессию или раздражительность. Комментарии типа "Я могу разгневаться, если что-то пойдет не так" или "Меня раздражают такие вещи" могут быть сигналом.

Идеализация и пренебрежение

Сначала абьюзер может идеализировать своего партнера, но со временем его отношение может измениться. Фразы типа "Ты самая лучшая, кого я когда-либо встречал" вскоре меняются на "Ты никогда не делаешь ничего правильно".

Как реагировать на признаки абьюза

Если вы заметили подобные фразы у мужчины, будьте осторожны. Вот несколько советов, которые могут помочь.

Не игнорируйте свои чувства

Доверяйте своим инстинктам. Если вам что-то не нравится в поведении или словах мужчины, обсудите это с ним.

Установите свои пределы

Четко установите, что вам неприемлемо. Посмотрите, как он реагирует на ваши пределы. Если мужчина изменяет свое поведение или пытается манипулировать вами, это тревожный знак.

Поддержка близких

Расскажите о своих переживаниях друзьям и семье. Их мнение может помочь вам лучше понять ситуацию.

Не бойтесь уходить

Если выявлены признаки абъюзера, важно иметь план и готовность разорвать эти отношения. Ваше физическое и психическое здоровье всегда должно быть на первом месте.

Ранее психологи объяснили, каких вопросов следует избегать в общении с мужчиной.

Также мы писали, какой фразой "закрыть рот" грубиянам.