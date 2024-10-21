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Как обнаружить абьюзера — токсичные признаки мужчин по их первым фразам

21 октября 2024 07:40
Игорь Шаповал - Редактор
Игорь Шаповал
Редактор
Признаки абьюзера — как распознать опасного мужчину с первого разговора
Токсичные отношения. Фото: unsplash.com
Игорь Шаповал - Редактор
Игорь Шаповал
Редактор

Абьюзер — это человек, совершающий психологическое, эмоциональное или физическое насилие в отношении другой личности. Важно уметь распознать признаки абьюзера на ранних этапах знакомства, ведь выявленные еще в начале отношений негативные паттерны могут помочь избежать серьезных проблем в будущем.

Психологи рассказали об основных чертах абьюзера.

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Признаки абьюзера

  • Контроль и манипуляция

Абьюзеры часто стремятся контролировать своего партнера, подвергая сомнению его выбор или мнения. Они могут спрашивать, с кем вы общаетесь или куда идете, пытаясь ограничить вашу свободу.

  • Демонстрация ревности

Выражение агрессивных или негативных эмоций из-за ваших отношений с другими людьми — это частый атрибут абьюзеров. Первые фразы типа "Я не доверяю твоим друзьям" или "Почему ты общаешься с ними?" могут свидетельствовать о наличии ревности.

  • Унижение и пренебрежение

Абъюзеры могут использовать саркастические или унизительные комментарии относительно вашей внешности, способностей или интересов. Фразы типа "Ты же не серьезно думаешь, что это у тебя получится?" недопустимы и могут свидетельствовать о токсичности.

  • Скрытая агрессия

На ранних этапах знакомства абьюзеры могут проявлять легкую агрессию или раздражительность. Комментарии типа "Я могу разгневаться, если что-то пойдет не так" или "Меня раздражают такие вещи" могут быть сигналом.

  • Идеализация и пренебрежение

Сначала абьюзер может идеализировать своего партнера, но со временем его отношение может измениться. Фразы типа "Ты самая лучшая, кого я когда-либо встречал" вскоре меняются на "Ты никогда не делаешь ничего правильно".

Как реагировать на признаки абьюза

Если вы заметили подобные фразы у мужчины, будьте осторожны. Вот несколько советов, которые могут помочь.

  • Не игнорируйте свои чувства

Доверяйте своим инстинктам. Если вам что-то не нравится в поведении или словах мужчины, обсудите это с ним.

  • Установите свои пределы

Четко установите, что вам неприемлемо. Посмотрите, как он реагирует на ваши пределы. Если мужчина изменяет свое поведение или пытается манипулировать вами, это тревожный знак.

  • Поддержка близких

Расскажите о своих переживаниях друзьям и семье. Их мнение может помочь вам лучше понять ситуацию.

  • Не бойтесь уходить

Если выявлены признаки абъюзера, важно иметь план и готовность разорвать эти отношения. Ваше физическое и психическое здоровье всегда должно быть на первом месте.

Ранее психологи объяснили, каких вопросов следует избегать в общении с мужчиной.

Также мы писали, какой фразой "закрыть рот" грубиянам.

психология абьюзер женщины мужчины отношения

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