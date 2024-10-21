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Чоловік не хоче дитину — в чому причини і як його переконати

21 жовтня 2024 22:33
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Чому чоловік не хоче заводити дитину — причини
Жінка, яка показує тест на вагітність своєму партнеру. Фото: Hindustan Times
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Коли закохана пара планує завести дитину, це означає, що вона вже свідомо бере на себе цю велику відповідальність, але буває так, що один з них не хоче цього. Наприклад, якщо ваш коханий не хоче заводити дитину, цьому є декілька пояснень.

Новини.LIVE розповідає про ці причини.

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Небажання брати відповідальність

Рішення завести дитину — це серйозний крок у розвитку стосунків, тому до нього необхідно готуватися заздалегідь. Будь-який чоловік розуміє, що після народження дитини його життя радикально зміниться. Однак далеко не кожен чоловік готовий до того, що його життя вже більше не буде, як до цього.

Якщо причина в цьому, то краще відкрито поговоріть зі своїм коханим про свої стосунки. Обговоріть із ним те, яким він бачить розвиток ваших стосунків у майбутньому і скільки часу йому необхідно для того, щоб прийняти рішення.

Конфликт между людьми
Закохані люди в сварці. Фото: Freepik

Небажання витрачати час

Кожен чоловік поважає власну незалежність, а якщо він розуміє, що дитина забере багато його часу, який він міг би використати так, як він хоче, то він починає "давати задню". В цьому плані жінки відрізняються, адже вони готові пожертвувати власним вільним часом заради того, щоб стати мамами.

В такому випадку треба із самого початку дізнаватися, як ваш партнер ставиться до дітей та чи думає він взагалі про батьківство. Вже після відповіді ви зрозумієте, чи варто взагалі будувати серйозні стосунки з цією людиною.

Партнеры
Партнери, що дивляться на тест на вагітність. Фото: gugu.ba

Небажання мати дітей саме від вас

Інколи чоловік не хоче, щоб мамою його дитини були саме ви, тому і не замислюється навіть про них у стосунках із вами. Так, йому, можливо, подобається бути з вами, але поки він у ваших стосунках, він зовсім не хоче заводити дитину.

У цьому випадку важко змінити ситуацію на свою користь, але можна з ним відверто поговорити. Його відповіді допоможуть вам зрозуміти, чи варто витрачати час одне на одного в стосунках, які не мають жодних перспектив.

Нагадаємо, ми писали про те, чому чоловік не хоче робити пропозицію руки і серця після одного року стосунків.

Раніше ми розповідали про те, які ознаки вказують на справжнє кохання з боку партнера. 

Також ми повідомляли про те, чому чоловіки не дарують квіти своїм коханим жінкам.

психологія батьки відносини кохання діти

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