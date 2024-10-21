Почему мужчина не хочет заводить ребенка — причины

Женщина, показывающая тест на беременность своему партнеру. Фото: Hindustan Times

Когда влюбленная пара планирует завести ребенка, значит, она уже сознательно берет на себя эту большую ответственность, но бывает так, что один из них не хочет этого. К примеру, если ваш любимый не хочет заводить ребенка, этому есть несколько объяснений.

Новини.LIVE рассказывает об этих причинах.

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Нежелание брать ответственность

Решение завести ребенка — это серьезный шаг в развитии отношений, поэтому к нему необходимо готовиться заранее. Любой мужчина понимает, что после рождения ребенка его жизнь радикально изменится. Однако далеко не каждый мужчина готов к тому, что его жизнь уже больше не будет, как до этого.

Если причина в этом, то лучше откровенно поговорите со своим любимым о своих отношениях. Обсудите с ним то, каким он видит развитие ваших отношений в будущем и сколько времени ему необходимо для того, чтобы принять решение.

Влюбленные люди в ссоре. Фото: Freepik

Нежелание тратить время

Каждый мужчина уважает собственную независимость, а если он понимает, что ребенок отнимет много его времени, которое он мог бы использовать так, как он хочет, то он начинает "давать заднюю". В этом плане женщины отличаются, ведь они готовы пожертвовать своим свободным временем ради того, чтобы стать мамами.

В таком случае нужно с самого начала узнавать, как ваш партнер относится к детям и думает ли он вообще об отцовстве. После ответа вы поймете, стоит ли вообще строить серьезные отношения с этим человеком.

Партнеры, которые смотрят на тест на беременность. Фото: gugu.ba

Нежелание иметь детей именно от вас

Иногда мужчина не хочет, чтобы мамой его ребенка были вы, поэтому и не задумывается даже о них в отношениях с вами. Да, ему, возможно, нравится быть с вами, но пока он в ваших отношениях, он совсем не хочет заводить ребенка.

В этом случае сложно изменить ситуацию в свою пользу, но можно с ним откровенно поговорить. Его ответы помогут вам понять, стоит ли тратить время друг на друга в отношениях, которые не имеют никаких перспектив.

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