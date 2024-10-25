Як зрозуміти, що чоловік сумує за колишньою — очевидні ознаки

Чоловік, який розмовляє з жінкою на дивані. Фото: IDN Times

Якщо ви стали підозрювати, що ваш коханий досі думками "живе" в минулому і навіть думає про свою колишню, перевірте це. Психологи розповіли про очевидні ознаки, які вказують на те, що чоловік все ще щось відчуває до своєї екскоханої.

Новини.LIVE розповідає про ці ознаки.

Читайте також:

Ознаки, які вказують на те, що чоловік сумує за колишньою

Він спілкується з колишньою в соцмережах

Якщо ваш коханий досі підтримує зв’язок зі своєю колишньою в соціальних мережах, наприклад активно лайкає або коментує її дописи, надсилає фото тощо, це означає, що він хоче з нею спілкуватися. Можливо, вони просто хочуть бути друзями, а можливо вона також не може його забути, тоді варто насторожитися.

Чоловік, який сидить в ноутбуці. Фото: Freepik

Він зберігає світлини колишньої

Якщо ви знайшли фото колишньої свого чоловіка в будинку, його телефоні або ноутбуці, це означає, що він не може розійтися зі своїми спогадами. Можливо чоловік просто забув видалити або викинути знімки, а можливо він досі прив'язаний до колишньої.

Він часто говорить про колишню

Якщо ваш чоловік досі часто говорить про екскохану, це може означати, що він досі не можна про неї забути. Часті спогади про колишню вказують на те, що вона досі посідає важливе місце в житті чоловіка.

Люди, які сидять в закладі. Фото: Freepik

Він досі тримає речі колишньої вдома

Якщо ви бачите в квартирі речі колишньої дружини свого чоловіка, наприклад якісь сувеніри або посуд, це означає, що він досі не може обірвати зв’язки із нею. Якщо ви разом живете, приберіть ці речі, щоб вони не заважали вашому майбутньому.

Він уникає розмов про колишню

І врешті-решт, якщо чоловік будь-яким способом уникає розмов про свою колишню або реагує доволі агресивно на них, це може бути ознакою конфлікту або невирішених почуттів всередині нього.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна позбутися почуття ревнощів у стосунках.

Раніше ми розповідали про те, що робити, якщо чоловік не відповідає на повідомлення.

Також ми повідомляли про те, що робити, якщо чоловік потайки спілкується з іншими жінками.