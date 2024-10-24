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Від ревнощів аж дим з вух — що робити, щоб врятувати стосунки

24 жовтня 2024 22:13
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Як побороти ревнощі в стосунках — поради від психологів
Партнери, які сваряться на дивані. Фото: Alo
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Ревнощі — це одна з причин, чому закохані люди розходяться, тому, якщо у ваших стосунках присутнє це почуття, терміново його позбавляйтеся, щоб врятувати своє кохання. Психологи дали цінні поради стосовно того, як можна побороти ревнощі.

Новини.LIVE ділиться корисними рекомендаціями.  

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Багато пар страждають від почуття ревнощів, адже якщо воно присутнє, то в стосунках немає вірності та довіри, через що вони зводяться нанівець. Якщо ви не хочете закінчувати стосунки з коханою людиною, вам варто побороти ревнощі, але краще знати, як саме, щоб не наробити лиха.

Мужчина с женщиной
Чоловік, який підглядає в телефон жінки. Фото: Pinterest

Як можна побороти ревнощі

Якщо ревнуєте саме ви, то спробуйте тримати власні емоції під контролем, покращіть свою самооцінку і обговоріть свої страхи з коханою людиною. Перед розмовою гарно налаштуйтеся і спробуйте пояснити, чому ви почали ревнувати свою другу половинку. 

Якщо, наприклад, чоловік дивиться на інших жінок, але й не замислюється про зраду, це звичайна практика. Якщо вам це не подобається, скажіть йому про те, щоб він так не реагував на інших, коли ви поруч. Однак, якщо ви не можете подолати ревнощі, то який сенс продовжувати такі стосунки?

Люди в заведении
Люди, які розмовляють в закладі. Фото: Pinterest

Якщо ревнощі йдуть з боку вашого партнера, то тут все набагато складніше, адже це може бути навіть небезпечно для життя. Якщо під час розмови ви не тільки сваритеся, а й страждаєте від фізичної сили, тоді терміново розлучайтеся з партнером.

Але якщо ревнощі дрібні, тоді просто не давайте приводу для того, щоб вас ревнували. Наприклад, не обговорюйте з таким партнером проблеми в інших сім’ях і вчинки своїх подруг, щоб потім не постраждати самій. 

Нагадаємо, ми писали про те, як себе потрібно поводити, щоб сподобатися чоловіку. 

Раніше ми розповідали про те, як зробити так, щоб назавжди забути людину. 

Також ми повідомляли про те, що робити, якщо чоловік не відповідає на повідомлення. 

психологія ревнощі поради жінки чоловіки відносини

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