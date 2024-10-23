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Людина не виходить з голови — як можна забути її раз і назавжди

23 жовтня 2024 06:33
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Як швидко забути людину і не страждати — ефективні методи
Сумна жінка, яка сидить біля вікна. Фото: State of Mind
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Не можете перестати думати про свого колишнього або свою екскохану, а вже втомилися щодня заходити на профіль цієї людини і стежити за її життям? Психологи розповіли про декілька ефективних методів, які допоможуть вам миттєво забути цю людину.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть викинути людину з голови.

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Як можна забути людину

Приберіть почуття провини

Інколи буває так, що після розставання виникають думки стосовно того, що ви могли б зробити щось по-іншому і врятувати стосунки. Однак, психологи наголошують, що краще не згадувати минуле, а, тим паче, звинувачувати себе в тому, що вже не виправити.

Не змушуйте себе зрозуміти інших

Психологи рекомендують перестати контролювати думки інших людей і почати очищати власний розум. Якщо ви будете намагатися зрозуміти, що в голові іншої людини, ви не тільки витратити свій дорогоцінний час дарма, а ще й енергію.

Девушка
Молода дівчина, яка дивиться у вікно. Фото: Daily Mail

Подумайте про щось яскраве

Науковці з’ясували, що яскраві думки допомагають людям прибрати тривожність в голові. Наприклад, уявіть, що ви лежите на пляжі та спостерігаєте за тим, як дельфіни вистрибують з води. Також можете уявити, як тримаєте в руці кулю світла і надсилаєте її людині, яку не можете забути. 

Візьміть перерву і глибоко подихайте

Як тільки ви починаєте думати про людину, беріть перерву на 90 секунд і на мить зупиніться. Зробіть приблизно 15 глибоких вдихів і видихів, щоб не думати про цю людину.

Не розраховуйте на терпіння і час

Зазвичай говорять, що час лікує, але всі ці поради, які нібито допоможуть вам забути людину, не працюють. Психологи рекомендують вам зосередитися на власних відчуттях і не намагатися знайти знаки, які призведуть вас до думок про людину.

Нагадаємо, ми писали про те, чому чоловік не хоче витрачати гроші на свою другу половинку. 

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що стосунки з коханою людиною йдуть до завершення. 

Також ми повідомляли про те, як можна позбутися негативних думок і стресу.

психологія ефективні способи поради кохання відносини

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