Як швидко забути людину і не страждати — ефективні методи

Сумна жінка, яка сидить біля вікна. Фото: State of Mind

Не можете перестати думати про свого колишнього або свою екскохану, а вже втомилися щодня заходити на профіль цієї людини і стежити за її життям? Психологи розповіли про декілька ефективних методів, які допоможуть вам миттєво забути цю людину.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть викинути людину з голови.

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Як можна забути людину

Приберіть почуття провини

Інколи буває так, що після розставання виникають думки стосовно того, що ви могли б зробити щось по-іншому і врятувати стосунки. Однак, психологи наголошують, що краще не згадувати минуле, а, тим паче, звинувачувати себе в тому, що вже не виправити.

Не змушуйте себе зрозуміти інших

Психологи рекомендують перестати контролювати думки інших людей і почати очищати власний розум. Якщо ви будете намагатися зрозуміти, що в голові іншої людини, ви не тільки витратити свій дорогоцінний час дарма, а ще й енергію.

Молода дівчина, яка дивиться у вікно. Фото: Daily Mail

Подумайте про щось яскраве

Науковці з’ясували, що яскраві думки допомагають людям прибрати тривожність в голові. Наприклад, уявіть, що ви лежите на пляжі та спостерігаєте за тим, як дельфіни вистрибують з води. Також можете уявити, як тримаєте в руці кулю світла і надсилаєте її людині, яку не можете забути.

Візьміть перерву і глибоко подихайте

Як тільки ви починаєте думати про людину, беріть перерву на 90 секунд і на мить зупиніться. Зробіть приблизно 15 глибоких вдихів і видихів, щоб не думати про цю людину.

Не розраховуйте на терпіння і час

Зазвичай говорять, що час лікує, але всі ці поради, які нібито допоможуть вам забути людину, не працюють. Психологи рекомендують вам зосередитися на власних відчуттях і не намагатися знайти знаки, які призведуть вас до думок про людину.

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