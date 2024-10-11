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Шість психологічно сильних фраз для подолання стресу та негативних думок

11 жовтня 2024 01:10
Ігор Шаповал - Редактор
Ігор Шаповал
Редактор
Які фрази допоможуть позбутися стресу та негативу — поради психолога
Розмова з собою. Фото: freepik.com
Ігор Шаповал - Редактор
Ігор Шаповал
Редактор

Важкі моменти можуть здаватися безвихідними, але правильно підібрані слова допоможуть знайти спокій. Ці прості, але ефективні слова, розроблені на основі порад психологів, мають велику силу, яка швидко поверне людину на шлях позитиву.

Дослідження показують, що мовлення впливає на наш стан, й те, що ми кажемо самі собі, може не лише визначити почуття, але й формувати реальність.

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  • "Це також мине"

Нагадайте собі, що навіть найскладніші обставини не тривають вічно. Таке усвідомлення може допомогти знизити тривогу та невпевненість.

  • "Я маю сили витримати це"

Потрібно вірити у свої сили та можливості. Згадайте про минулі труднощі, які подолали, і як це зміцнило вас.

  • "Я заслуговую на підтримку"

Нагадуйте собі, що не потрібно проходити труднощі на самоті. Зверніться до друзів, сім'ї або професіоналів, коли це потрібно.

  • "Я навчаюся з цього досвіду"

Шукайте можливості для розвитку та зростання, навіть у важкі часи. Кожен виклик може стати цінним уроком.

  • "Я контролюю свої думки"

Зосередьтеся на позитивних думках та перестаньте піддаватися негативному самообвинуваченню. Вибір ваших думок змінить ваше сприйняття ситуації.

  • "Я можу робити маленькі кроки"

Не намагайтеся розв'язати всі проблеми відразу. Дозвольте собі рухатися вперед маленькими, досяжними кроками. Це допоможе зменшити відчуття безвиході.

 

Шість психологічно сильних фраз для подолання стресу та негативних думок - фото 1
Фото: freepik.com

Ці фрази можуть стати вашими компаньйонами в складних ситуаціях, надаючи підтримку, надію та мотивацію для подолання труднощів.

Раніше ми писали, які напої здатні миттєво знизити тривожність та підняти настрій.

Також розповідали, яка рослина захищає від стресу та покращує пам'ять.

Позитив психологія поради стрес слова

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