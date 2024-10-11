Какие фразы помогут избавиться от стресса и негатива — советы психолога

Разговор с собой. Фото: freepik.com

Трудные моменты могут казаться безысходными, но правильно подобранные слова помогут обрести покой. Эти простые, но эффективные слова, разработанные на основе советов психологов, обладают большой силой, которая быстро вернет человека на путь позитива.

Исследования показывают, что речь влияет на наше состояние, и то, что мы говорим сами себе, может не только определить чувства, но и формировать реальность.

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"Это тоже пройдет"

Напомните себе, что даже самые сложные обстоятельства не продолжаются вечно. Такое понимание может помочь снизить тревогу и неуверенность.

"Я имею силы выдержать это"

Надо верить в свои силы и возможности. Вспомните о прошедших трудностях, которые преодолели, и как это укрепило вас.

"Я заслуживаю поддержки"

Напоминайте себе, что не нужно проходить трудности в одиночестве. Обратитесь к друзьям, семье или профессионалам, когда это нужно.

"Я учусь на этом опыте"

Ищите возможности для развития и роста, даже в трудные времена. Каждый вызов может оказаться ценным уроком.

"Я контролирую свои мысли"

Сосредоточьтесь на положительных мыслях и перестаньте подвергаться негативному самообвинению. Выбор ваших мыслей изменит восприятие ситуации.

"Я могу делать маленькие шаги"

Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Позвольте себе двигаться вперед по маленьким, достижимым шагам. Это поможет уменьшить чувство тупика.

Фото: freepik.com

Эти фразы могут стать вашими компаньонами в сложных ситуациях, оказывая поддержку, надежду и мотивацию для преодоления трудностей.

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