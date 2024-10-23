Как быстро забыть человека и не страдать — эффективные методы

Человек не выходит из головы — как можно забыть его раз и навсегда
Не можете перестать думать о своем бывшем или своей экс-возлюбленной, а уже устали ежедневно заходить на профиль этого человека и следить за его жизнью? Психологи рассказали о нескольких эффективных методах, которые помогут вам мгновенно забыть этого человека.
Новини.LIVE делится советами, которые помогут выбросить человека из головы.
Как можно забыть человека
Уберите чувство вины
Иногда бывает так, что после расставания возникают мысли, что вы могли бы сделать что-то по-другому и спасти отношения. Однако, психологи подчеркивают, что лучше не вспоминать прошлое, а, тем более, обвинять себя в том, что уже не исправить.
Не заставляйте себя понять других
Психологи рекомендуют перестать контролировать мысли других людей и начать очищать свой разум. Если вы будете пытаться понять, что в голове другого человека, вы не только потратите свое драгоценное время зря, но и энергию.
Подумайте о чем-то ярком
Ученые выяснили, что яркие мысли помогают людям убрать тревожность в голове. К примеру, представьте, что вы лежите на пляже и наблюдаете за тем, как дельфины выпрыгивают из воды. Также можете представить, как держите в руке шар света и посылаете его человеку, которого не можете забыть.
Возьмите перерыв и глубоко подышите
Как только вы начинаете думать о человеке, берите перерыв на 90 секунд и на мгновение остановитесь. Сделайте примерно 15 глубоких вдохов и выдохов, чтобы не думать об этом человеке.
Не рассчитывайте на терпение и время
Обычно говорят, что время лечит, но все эти советы, которые будто помогут вам забыть человека, не работают. Психологи советуют вам сосредоточиться на собственных ощущениях и не пытаться найти знаки, которые приведут вас к мыслям о человеке.
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