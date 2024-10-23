Как быстро забыть человека и не страдать — эффективные методы

Грустная женщина, сидящая у окна. Фото: State of Mind

Не можете перестать думать о своем бывшем или своей экс-возлюбленной, а уже устали ежедневно заходить на профиль этого человека и следить за его жизнью? Психологи рассказали о нескольких эффективных методах, которые помогут вам мгновенно забыть этого человека.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут выбросить человека из головы.

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Уберите чувство вины

Иногда бывает так, что после расставания возникают мысли, что вы могли бы сделать что-то по-другому и спасти отношения. Однако, психологи подчеркивают, что лучше не вспоминать прошлое, а, тем более, обвинять себя в том, что уже не исправить.

Не заставляйте себя понять других

Психологи рекомендуют перестать контролировать мысли других людей и начать очищать свой разум. Если вы будете пытаться понять, что в голове другого человека, вы не только потратите свое драгоценное время зря, но и энергию.

Молодая девушка, которая смотрит в окно. Фото: Daily Mail

Подумайте о чем-то ярком

Ученые выяснили, что яркие мысли помогают людям убрать тревожность в голове. К примеру, представьте, что вы лежите на пляже и наблюдаете за тем, как дельфины выпрыгивают из воды. Также можете представить, как держите в руке шар света и посылаете его человеку, которого не можете забыть.

Возьмите перерыв и глубоко подышите

Как только вы начинаете думать о человеке, берите перерыв на 90 секунд и на мгновение остановитесь. Сделайте примерно 15 глубоких вдохов и выдохов, чтобы не думать об этом человеке.

Не рассчитывайте на терпение и время

Обычно говорят, что время лечит, но все эти советы, которые будто помогут вам забыть человека, не работают. Психологи советуют вам сосредоточиться на собственных ощущениях и не пытаться найти знаки, которые приведут вас к мыслям о человеке.

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