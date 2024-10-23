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Як можна сподобатися чоловіку — як себе поводити, щоб він оцінив

23 жовтня 2024 22:22
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Як сподобатися чоловіку — поради психологів
Хлопець, який цілує руку дівчині. Фото: Pinterest
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Хочете сподобатися чоловікові, але не знаєте, як себе поводити, щоб не злякати його? Психологи розповіли, якою жінкою краще бути, щоб не тільки привернути увагу чоловіка, а ще й продовжити з ним романтичні стосунки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як можна сподобатися чоловіку

Доглядайте себе

Кожному чоловіку подобається, коли жінка стежить за своїм зовнішнім виглядом. Йдеться не тільки про красу зовні, а й про ставлення до самої себе і до навколишнього світу. Ця порада допоможе вам сподобатися чоловіку і бути впевненою у тому, що він це оцінить.

Будьте природною

У сучасному світі чоловікам подобається, коли жінки більш природні, та йдеться не лише про зовнішність, а й про висловлення своїх емоцій. Не намагайтеся стати кращою і поводьте себе природно. Психологи радять бути чесними і природними, і тоді чоловік буде від вас у захваті.

Пара
Хлопець з дівчиною на побаченні. Фото: Pinterest

Завжди посміхайтеся

Багато психологів з’ясували, що посмішка жінки — це перше, на що звертають чоловіки при знайомстві. Це саме те, що прикрашає жінку краще за будь-який макіяж.

Майте хобі

Зазвичай жінки, які подобаються чоловікам, мають час для розвитку самих себе, тобто особистий простір. Тому знайдіть собі хобі або якусь улюблену справу, щоб вдосконалити себе, адже цілеспрямованість — це завжди приваблює оточення.

Женщина с фотоаппаратом
Жінка, яка фотографує в лісі. Фото: Pinterest

Будьте веселою

Багато досліджень показали, що чоловіки цінують у своїх коханих гарне почуття гумору. Тому забудьте про свої комплекси, розслабтеся і просто покайфуйте. Повірте, це те, що точно оцінить будь-який чоловік.

Які ще якості жінок подобаються чоловікам

Також чоловікам подобаються жінки, які:

  • Довіряють не лише собі, а й людям навколо
  • Завжди говорять те, про що думають
  • Цікавляться життям свого коханого
  • Не відмовляють самим собі в задоволеннях
  • Цікавляться навколишнім світом

Нагадаємо, ми писали про те, як змусити чоловіка припинити спілкування з іншими жінками. 

Раніше ми розповідали про те, з якими жінками чоловіки принципово не хочуть мати справу. 

Також ми повідомляли про те, як можна швидко зблизитися з другою половинкою.

психологія поради жінки чоловіки відносини

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