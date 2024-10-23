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Чоловік потайки спілкується з іншими жінками — як "обірвати ці зв'язки"

23 жовтня 2024 01:20
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Що робити, якщо чоловік спілкується з іншими жінками — поради психологів
Чоловік, який сидить в телефоні потайки від жінки. Фото: Freepik
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Помітили, що ваш коханий потайки від вас спілкується з іншими жінками  в соціальних мережах або по телефону, а вам це вкрай не подобається? Психологи розповіли, чому чоловіки так роблять і як можна припинити це спілкування раз і назавжди.

Новини.LIVE розповідає, як змусити чоловіка припинити спілкування з іншими жінками.

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Психологи пояснили, чому в чоловіків виникає бажання спілкуватися з іншими жінками за вашою спиною і як можна "обірвати ці зв’язки". 

Мужчина с женщиной на диване
Чоловік, який сидить в планшеті. Фото: Акууз

Чому чоловік спілкується з іншими жінками

По-перше, чоловік може спілкуватися з іншими жінками через те, що ви не приділяєте йому жодної уваги або недостатньо з ним розмовляєте. По-друге, у вас із ним може бути багато проблем у побутовому плані або він просто не почуває себе важливим для вас.

Ще однією причиною спілкування з іншими є той факт, що ваш коханий просто хоче вас змусити ревнувати або йому просто необхідний флірт. Однак, якщо у спілкуванні з іншими в чоловіка немає натяків на зближення, тоді можна розслабитися. Але якщо вам це вкрай не подобається, тоді ви можете змусити коханого це припинити.

Женщина и мужчина в телефоне
Жінка, яка підглядає в телефон чоловіка. Фото: Freepik

Як змусити чоловіка припинити спілкування з іншими жінками

Щоб "обірвати небажані зв’язки", спочатку заспокойтеся і проаналізуйте цю ситуацію. Подумайте над тим, як складаються ваші стосунки, і почніть шукати спільні інтереси. Наприклад, займіться разом спортом або переглядайте фільми, які подобаються вам обом. 

Навіть у робочі дні дивуйте свого коханого, наприклад, приготуйте йому романтичну вечерю або покажіть красиву спідню білизну. Потім спробуйте пояснити своєму чоловікові, що вам не подобається його спілкування з іншими, заявивши про те, що він може втратити вашу довіру.

Нагадаємо, ми писали про те, з якими жінками чоловіки принципово не хочуть спілкуватися. 

Раніше ми розповідали про те, як дізнатися, що чоловік по-справжньому кохає свою жінку. 

Також ми повідомляли про те, які звичайні звички здатні зруйнувати будь-які стосунки.

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