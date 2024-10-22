Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Які жінки відлякують від себе чоловіків — якими краще не бути arrow

Які жінки відлякують від себе чоловіків — якими краще не бути

22 жовтня 2024 06:45
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
З якими жінками не хочуть спілкуватися чоловіки — три типи
Дівчина, яка ображена на хлопця. Фото: Freepik
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Спілкувалися з чоловіком, але раптово припинили? Можливо, проблема криється саме у вас. Річ у тому, що інколи ви можете поводити себе не так, як цього хочуть чоловіки, тому і не маєте гарних стосунків із ними. Психологи розповіли, з якими жінками не хочуть мати справу чоловіки.

Новини.LIVE розповідає про три типи жінок, які не викликають в чоловіків бажання спілкуватися.

Читайте також:

Які жінки відлякують чоловіків

Жінки, які ходять до психологів

Насправді, з кожним днем стає дедалі більше жінок, які беруть сеанси у психологів. Саме ці жінки відлякують чоловіків, які проти них буквально на інтуїтивному рівні. Здавалося б — що поганого в тому, щоб заглянути в себе і розібратися у власних думках? Але ж ні, чоловіки принципово не хочуть спілкуватися з жінками, які відвідують сеанси психологів.

Женщина у психолога
Молода жінка на сеансі в психологині. Фото: The Health Linc

Жінки, які допомагають дорослим дітям

Якщо чоловік бачить, що жінка всю себе присвячує дорослим дітям, вони принципово відмовляються від неї. І недарма, адже будь-якій мамі рано чи пізно необхідно "відпустити пташенят з гнізда". Річ у тому, що кожен чоловік є власником і егоїстом, тому вважає, що жінка повинна бути тільки його, і крапка.

Женщина с ребенком
Жінка з дорослою донькою. Фото: Pinterest

Жінки, які хваляться походженням

Зазвичай жінкам, які мають заможних батьків, складно знайти кохану людину і вдало вийти заміж. Річ у тому, що багатий батько завжди маячить на горизонті та вказуватиме на недоліки чоловіка. А найгірше те, коли жінка постійно нагадує про своє походження. 

Саме ці жінки ніколи не подобалися чоловікам, тому вони принципово відмовляються від будь-яких зв’язків із ними.

Нагадаємо, ми писали про те, як зрозуміти, що стосунки з коханим йдуть до завершення. 

Раніше ми розповідали про те, що не можна робити на першому побаченні, щоб зустрітися ще раз. 

Також ми повідомляли про те, що краще не робити під час зустрічі з мамою коханого. 

психологія поради жінки чоловіки кохання відносини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 У Хмельницьку батько двох дітей відмовився від повістки — як його покарав суд

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

08:00 Допомога від ООН для пенсіонерів — хто отримає до 1 тис. грн

07:21 На Полтавщині сімейний лікар ухилився від мобілізації — як його покарав суд

07:15 Динамівець Вівчаренко зробив романтичну пропозицію своїй дівчині

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

07:15 Скільки держава витрачає на солдатів — вартість амуніції в 2024 році

07:01 ПриватБанк обмежує операції добросовісних клієнтів — що варто знати

06:50 Долар, євро та злотий стабільні — курс валют на вівторок

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

06:35 Москву непокоїть реакція Південної Кореї на запрошення військ КНДР — чого боїться Кремль

08:02 У Хмельницьку батько двох дітей відмовився від повістки — як його покарав суд

08:00 Допомога від ООН для пенсіонерів — хто отримає до 1 тис. грн

07:21 На Полтавщині сімейний лікар ухилився від мобілізації — як його покарав суд

07:15 Динамівець Вівчаренко зробив романтичну пропозицію своїй дівчині

07:15 Скільки держава витрачає на солдатів — вартість амуніції в 2024 році

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

07:01 ПриватБанк обмежує операції добросовісних клієнтів — що варто знати

06:50 Долар, євро та злотий стабільні — курс валют на вівторок

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

06:35 Москву непокоїть реакція Південної Кореї на запрошення військ КНДР — чого боїться Кремль

06:30 Продовження відстрочки — коли подавати документи

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку