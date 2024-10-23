Как понравиться мужчине — советы психологов

Парень, целующий руку девушки. Фото: Pinterest

Хотите понравиться мужчине, но не знаете, как себя вести, чтобы не испугать его? Психологи рассказали, какой женщиной лучше быть, чтобы не только привлечь мужчину, но еще и продолжить с ним романтические отношения.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как можно понравиться мужчине

Ухаживайте за собой

Каждому мужчине нравится, когда женщина следит за своим внешним видом. Речь идет не только о красоте снаружи, но и об отношении к самой себе и окружающему миру. Этот совет поможет вам понравиться мужчине и быть уверенной в том, что он это оценит.

Будьте естественной

В современном мире мужчинам нравится, когда женщины более естественные, но речь идет не только о внешности, но и о выражении своих эмоций. Не пытайтесь стать лучше и ведите себя естественно. Психологи советуют быть честными и естественными, и тогда мужчина будет от вас в восторге.

Парень с девушкой на свидании. Фото: Pinterest

Всегда улыбайтесь

Многие психологи выяснили, что улыбка женщины — это первое, на что обращают мужчины при знакомстве. Это именно то, что украшает женщину лучше любого макияжа.

Имейте хобби

Обычно женщины, которые нравятся мужчинам, имеют время для развития самих себя, то есть, личное пространство. Поэтому найдите себе хобби или какое-нибудь любимое дело, чтобы усовершенствовать себя, ведь целеустремленность — это всегда привлекает окружающих.

Женщина, которая фотографирует в лесу. Фото: Pinterest

Будьте веселой

Многие исследования показали, что мужчины ценят в своих любимых хорошее чувство юмора. Поэтому забудьте о своих комплексах, расслабьтесь и просто покайфуйте. Поверьте, это то, что точно оценит любой мужчина.

Какие еще качества женщин нравятся мужчинам

Также мужчинам нравятся женщины, которые:

Доверяют не только себе, но и людям вокруг

Всегда говорят то, о чем думают

Интересуются жизнью своего любимого

Не отказывают самим себе в удовольствиях

Интересуются окружающим миром

Напомним, мы писали о том, как заставить мужчину прекратить общение с другими женщинами.

Раньше мы рассказывали о том, с какими женщинами мужчины принципиально не хотят иметь дело.

Также мы сообщали о том, как можно быстро сблизиться со второй половинкой.