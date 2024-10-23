Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Как можно понравиться мужчине — как себя вести, чтобы он оценил arrow

Как можно понравиться мужчине — как себя вести, чтобы он оценил

23 октября 2024 22:22
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Как понравиться мужчине — советы психологов
Парень, целующий руку девушки. Фото: Pinterest
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Хотите понравиться мужчине, но не знаете, как себя вести, чтобы не испугать его? Психологи рассказали, какой женщиной лучше быть, чтобы не только привлечь мужчину, но еще и продолжить с ним романтические отношения.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как можно понравиться мужчине

Ухаживайте за собой

Каждому мужчине нравится, когда женщина следит за своим внешним видом. Речь идет не только о красоте снаружи, но и об отношении к самой себе и окружающему миру. Этот совет поможет вам понравиться мужчине и быть уверенной в том, что он это оценит.

Будьте естественной

В современном мире мужчинам нравится, когда женщины более естественные, но речь идет не только о внешности, но и о выражении своих эмоций. Не пытайтесь стать лучше и ведите себя естественно. Психологи советуют быть честными и естественными, и тогда мужчина будет от вас в восторге.

Пора
Парень с девушкой на свидании. Фото: Pinterest

Всегда улыбайтесь

Многие психологи выяснили, что улыбка женщины — это первое, на что обращают мужчины при знакомстве. Это именно то, что украшает женщину лучше любого макияжа.

Имейте хобби

Обычно женщины, которые нравятся мужчинам, имеют время для развития самих себя, то есть, личное пространство. Поэтому найдите себе хобби или какое-нибудь любимое дело, чтобы усовершенствовать себя, ведь целеустремленность — это всегда привлекает окружающих.

Женщина с фотоаппаратом
Женщина, которая фотографирует в лесу. Фото: Pinterest

Будьте веселой

Многие исследования показали, что мужчины ценят в своих любимых хорошее чувство юмора. Поэтому забудьте о своих комплексах, расслабьтесь и просто покайфуйте. Поверьте, это то, что точно оценит любой мужчина.

Какие еще качества женщин нравятся мужчинам

Также мужчинам нравятся женщины, которые:

  • Доверяют не только себе, но и людям вокруг
  • Всегда говорят то, о чем думают
  • Интересуются жизнью своего любимого
  • Не отказывают самим себе в удовольствиях
  • Интересуются окружающим миром

Напомним, мы писали о том, как заставить мужчину прекратить общение с другими женщинами.

Раньше мы рассказывали о том, с какими женщинами мужчины принципиально не хотят иметь дело.

Также мы сообщали о том, как можно быстро сблизиться со второй половинкой.

психология советы женщины мужчины отношения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

22:34 В Киевской области раздаются взрывы — в регионе работает ПВО

22:33 Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

22:32 Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена

22:30 На Одесчине мобилизованный пожаловался на небрежный осмотр ВВК — что решил суд

21:56 Синоптики предупреждают об опасности — прогноз погоды на Львовщине завтра

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

21:46 Мужчинам с разрешением могут отказать в выезде из Украины — в чем причина

Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

21:22 Подоляк ответил, как международные партнеры реагируют на скандал с МСЭК

21:13 Призывал присоединить Украину к России — как суд Полтавы наказал пенсионера

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

Срочная новость

22:34 В Киевской области раздаются взрывы — в регионе работает ПВО

22:33 Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

22:32 Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена

22:30 На Одесчине мобилизованный пожаловался на небрежный осмотр ВВК — что решил суд

21:56 Синоптики предупреждают об опасности — прогноз погоды на Львовщине завтра

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

21:46 Мужчинам с разрешением могут отказать в выезде из Украины — в чем причина

21:22 Подоляк ответил, как международные партнеры реагируют на скандал с МСЭК

21:13 Призывал присоединить Украину к России — как суд Полтавы наказал пенсионера

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

21:07 Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают