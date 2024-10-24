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Чоловік не відповідає на повідомлення — що робити

24 жовтня 2024 01:20
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Що робити, якщо чоловік не відповідає на повідомлення — поради психологів
Молода дівчина, яка сидить в телефоні. Фото: Freepik
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Що робити, якщо чоловік перестав відповідати на ваші повідомлення, а ви дуже хочете з ним продовжити спілкування? Психологи поділилися порадами, які допоможуть вам правильно себе поводити в такому випадку і не змарнувати свій час на постійне очікування смс.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як себе поводити, якщо чоловік не відповідає на смс

Нічого не робіть

У такому випадку психологи радять геть нічого не робити, адже наступне смс після вашого повідомлення через пару хвилин буде відчайдушним кроком. Тому просто будьте пасивними, адже тепер м’яч не на вашому боці, і ви зробили все, що могли.

Майте почуття гідності

Не падайте так низько, адже проблема, можливо, може бути не з вашого боку. Однак, ваше почуття власної гідності не має стосуватися того, чи відповідає вам чоловік чи нічого більше не пише у відповідь.

Девушка в телефоне
Молода дівчина, яка сидить в телефоні. Фото: The Sun

Займайтеся улюбленою справою

Після надісланого повідомлення займіться чимось, що приносить вам справжнє задоволення. Якщо ви 24/7 будете сидіти біля телефону, ви тільки будете псувати собі нерви. Пориньте з головою у своє хобі та розвивайте себе. 

Почекайте два дні

Тільки у тому випадку, якщо чоловік не відповідає два дні, надсилайте йому друге повідомлення. Можливо, він просто забув вам відповісти, тому йому потрібно нагадати або наштовхнути це зробити.

Девушка на постели
Дівчина в телефоні на ліжку. Фото: Medium

Йдіть далі

Якщо ви досі не отримали від чоловіка повідомлення, залиште його і йдіть далі своїм шляхом. Тільки у тому випадку, якщо чоловік дійсно хоче з вами спілкуватися, він зробить все, щоб цього досягти. В інших ситуаціях він просто не хоче цього, тому залиште місце для того, хто дійсно хоче бути з вами.

Нагадаємо, ми писали про те, як раз і назавжди викинути непотрібну людину з голови. 

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психологія поради жінки чоловіки відносини

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