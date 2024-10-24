Что делать, если мужчина не отвечает на сообщение — советы психологов

Молодая девушка, которая сидит в телефоне. Фото: Freepik

Что делать, если мужчина перестал отвечать на ваши сообщения, а вы очень хотите с ним продолжить общение? Психологи поделились советами, которые помогут вам правильно себя вести в таком случае и не потерять свое время на постоянное ожидание смс.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Ничего не делайте

В таком случае психологи советуют ничего не делать, ведь следующее смс после вашего сообщения через пару минут будет отчаянным шагом. Поэтому просто будьте пассивными, ведь теперь мяч не на вашей стороне, и вы сделали все, что могли.

Имейте чувство достоинства

Не падайте так низко, ведь проблема может быть не с вашей стороны. Однако, ваше чувство собственного достоинства не должно касаться того, отвечает ли вам мужчина или ничего больше не пишет в ответ.

Молодая девушка, сидящая в телефоне. Фото: The Sun

Занимайтесь любимым делом

После отправленного сообщения займитесь чем-то, что доставляет вам настоящее удовольствие. Если вы 24/7 будете сидеть возле телефона, вы только портите себе нервы. Окунитесь с головой в свое хобби и развивайте себя.

Подождите два дня

Только в том случае, если мужчина не отвечает два дня, отправляйте ему второе сообщение. Возможно, он просто забыл ответить, поэтому ему нужно напомнить или натолкнуть это сделать.

Девушка в телефоне на кровати. Фото: Medium

Идите дальше

Если вы пока не получили от мужчины сообщение, оставьте его и идите дальше своим путем. Только в том случае, если мужчина действительно хочет с вами общаться, он сделает все, чтобы этого добиться. В других ситуациях он просто не хочет этого, поэтому оставьте место тому, кто действительно хочет быть с вами.

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