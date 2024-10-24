Что делать, если мужчина не отвечает на сообщение — советы психологов

Мужчина не отвечает на сообщение — что делать
Что делать, если мужчина перестал отвечать на ваши сообщения, а вы очень хотите с ним продолжить общение? Психологи поделились советами, которые помогут вам правильно себя вести в таком случае и не потерять свое время на постоянное ожидание смс.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как себя вести, если мужчина не отвечает на смс
Ничего не делайте
В таком случае психологи советуют ничего не делать, ведь следующее смс после вашего сообщения через пару минут будет отчаянным шагом. Поэтому просто будьте пассивными, ведь теперь мяч не на вашей стороне, и вы сделали все, что могли.
Имейте чувство достоинства
Не падайте так низко, ведь проблема может быть не с вашей стороны. Однако, ваше чувство собственного достоинства не должно касаться того, отвечает ли вам мужчина или ничего больше не пишет в ответ.
Занимайтесь любимым делом
После отправленного сообщения займитесь чем-то, что доставляет вам настоящее удовольствие. Если вы 24/7 будете сидеть возле телефона, вы только портите себе нервы. Окунитесь с головой в свое хобби и развивайте себя.
Подождите два дня
Только в том случае, если мужчина не отвечает два дня, отправляйте ему второе сообщение. Возможно, он просто забыл ответить, поэтому ему нужно напомнить или натолкнуть это сделать.
Идите дальше
Если вы пока не получили от мужчины сообщение, оставьте его и идите дальше своим путем. Только в том случае, если мужчина действительно хочет с вами общаться, он сделает все, чтобы этого добиться. В других ситуациях он просто не хочет этого, поэтому оставьте место тому, кто действительно хочет быть с вами.
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