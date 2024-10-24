Как побороть ревность в отношениях — советы от психологов

Партнеры, которые ругаются на диване. Фото: Alo

Ревность — это одна из причин, почему влюбленные люди расходятся, поэтому если в ваших отношениях присутствует это чувство, срочно от него избавляйтесь, чтобы спасти свою любовь. Психологи дали ценные советы по поводу того, как можно побороть ревность.

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Многие пары страдают от чувства ревности, ведь если оно присутствует, то в отношениях нет верности и доверия, из-за чего они сводятся на нет. Если вы не хотите заканчивать отношения с любимым человеком, вам следует побороть ревность, но лучше знать, как именно, чтобы не натворить беды.

Мужчина, подглядывающий в телефон женщины. Фото: Pinterest

Как можно побороть ревность

Если ревнуете именно вы, попробуйте держать собственные эмоции под контролем, улучшите свою самооценку и обсудите свои страхи с любимым человеком. Перед разговором хорошо настройтесь и попытайтесь объяснить, почему вы начали ревновать свою вторую половинку.

Если, например, мужчина смотрит на других женщин, но не задумывается об измене, это обычная практика. Если вам это не нравится, скажите ему о том, чтобы он так не реагировал на других, когда вы рядом. Однако, если вы не можете побороть ревность, то какой смысл продолжать такие отношения?

Люди, которые разговаривают в заведении. Фото: Pinterest

Если ревность идет со стороны вашего партнера, то здесь все гораздо сложнее, ведь это может быть даже опасно для жизни. Если во время разговора вы не только ссоритесь, но и страдаете от физической силы, тогда срочно расставайтесь с партнером.

Но если ревность мелкая, тогда просто не давайте повода для того, чтобы вас ревновали. К примеру, не обсуждайте с таким партнером проблемы в других семьях и поступки своих подруг, чтобы потом не пострадать самой.

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