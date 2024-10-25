Как понять, что мужчина скучает по бывшей — очевидные признаки

Мужчина, который разговаривает с женщиной на диване. Фото: IDN Times

Если вы стали подозревать, что ваш любимый до сих пор мыслями "живет" в прошлом и даже думает о своей бывшей, проверьте это. Психологи рассказали об очевидных признаках, указывающих на то, что мужчина все еще что-то чувствует к своей экс-возлюбленной.

Новини.LIVE рассказывает об этих признаках.

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Он общается с бывшей в соцсетях

Если ваш любимый до сих пор поддерживает связь со своей бывшей в социальных сетях, например активно лайкает или комментирует ее сообщения, присылает фото и т.д., это означает, что он хочет с ней общаться. Возможно, они просто хотят быть друзьями, а возможно, она также не может его забыть, тогда стоит насторожиться.

Мужчина, который сидит в ноутбуке. Фото: Freepik

Он хранит фотографии бывшей

Если вы нашли фото бывшей своего мужчины в доме, его телефоне или ноутбуке, это означает, что он не может расстаться со своими воспоминаниями. Возможно, мужчина просто забыл удалить или выбросить снимки, а возможно он до сих пор привязан к прежней.

Он часто говорит о бывшей

Если ваш мужчина до сих пор часто говорит об экс-возлюбленной, это может означать, что он до сих пор не может о ней забыть. Частые воспоминания о бывшей указывают на то, что она до сих пор занимает важное место в жизни мужчины.

Люди, сидящие в заведении. Фото: Freepik

Он до сих пор держит вещи бывшей дома

Если вы видите в квартире вещи бывшей жены своего мужа, например сувениры или посуду, это означает, что он до сих пор не может оборвать связь с ней. Если вы живете вместе, уберите эти вещи, чтобы они не мешали вашему будущему.

Он избегает разговоров о бывшей

И наконец, если мужчина любым способом избегает разговоров о своей бывшей или реагирует довольно агрессивно на них, это может быть признаком конфликта или нерешенных чувств внутри него.

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