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Жінці подобається чоловік — які ознаки вказують на симпатію

29 жовтня 2024 01:20
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Як зрозуміти, що ви подобаєтеся жінці — як вона себе поводить
Чоловік, який одягає на жінку свою куртку. Фото: MSN
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Не знаєте, чи подобаєтеся жінці, з якою ви хочете розпочати романтичні стосунки? Психологи розповіли про приховані ознаки поведінки, які вказують на те, що ви "запали в душу" цій людині, тому можна сміливо "брати бика за роги".

Новини.LIVE розповідає, як це можна зрозуміти.

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Ознаки, які вказують на симпатію жінки до чоловіка

Вона сміється навіть над несмішними жартами

Сміх — це та річ, яка завжди покращує настрій і зближує людей, посилюючи їхній потяг і емоційний зв’язок. Якщо жінка відчуває до вас симпатію, вона починає сміятися над вашими жартами. Така поведінка може вказувати на те, що жінка хоче продовжити спілкування з вами.

Парень и девушка
Розмова хлопця і дівчини за кавою. Фото: Pinterest

Вона змінює тональність голосу

Зазвичай чоловіки говорять низьким тоном, коли співрозмовниця їм подобається, а ось жінки, навпаки, підвищують голос. Якщо жінка говорить нормальним голосом при спілкуванні з оточуючими, а у ваш бік підвищує його, це означає, що вона у вас зацікавлена.

Вона активно "грає" очима

У флірті "гра" очима відіграє велику роль, тому якщо жінка не відводить від вас погляду, це означає, що ви її приваблюєте. До речі, інколи жінка може переводити погляд з очей на рот і навпаки, коли хоче спокусити чоловіка.

Женщина с мужчиной
Жінка і чоловік, які дивляться один на одного. Фото: Pinterest

Вона ніжно вас торкається

Коли жінці подобається чоловік, вона шукає приводів, щоб його торкатися, і це може бути ознакою прихованого потягу. А коли жінка бачить в співрозмовнику виключно друга, то такі жести вона не проявляє. Тому звертайте на це увагу.

Вона починає нервувати

Жінка поруч з вами починає хвилюватися? Тоді це ще одна ознака того, що вона відчуває щось до вас. У таких випадках вона може уникати зорового контакту, червоніти, сміятися тощо. Але якщо вона не схожа на людину, яка нервується, це може вказувати на те, що ви їй не цікавий.

Нагадаємо, ми писали про те, як зрозуміти, що чоловік досі не може забути свою колишню. 

Раніше ми розповідали про те, як жінці можна з легкістю зацікавити чоловіка. 

Також ми повідомляли про те, з якими жінками чоловіки не хочуть спілкуватися.

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