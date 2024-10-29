Як зрозуміти, що ви подобаєтеся жінці — як вона себе поводить

Чоловік, який одягає на жінку свою куртку. Фото: MSN

Не знаєте, чи подобаєтеся жінці, з якою ви хочете розпочати романтичні стосунки? Психологи розповіли про приховані ознаки поведінки, які вказують на те, що ви "запали в душу" цій людині, тому можна сміливо "брати бика за роги".

Новини.LIVE розповідає, як це можна зрозуміти.

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Вона сміється навіть над несмішними жартами

Сміх — це та річ, яка завжди покращує настрій і зближує людей, посилюючи їхній потяг і емоційний зв’язок. Якщо жінка відчуває до вас симпатію, вона починає сміятися над вашими жартами. Така поведінка може вказувати на те, що жінка хоче продовжити спілкування з вами.

Розмова хлопця і дівчини за кавою. Фото: Pinterest

Вона змінює тональність голосу

Зазвичай чоловіки говорять низьким тоном, коли співрозмовниця їм подобається, а ось жінки, навпаки, підвищують голос. Якщо жінка говорить нормальним голосом при спілкуванні з оточуючими, а у ваш бік підвищує його, це означає, що вона у вас зацікавлена.

Вона активно "грає" очима

У флірті "гра" очима відіграє велику роль, тому якщо жінка не відводить від вас погляду, це означає, що ви її приваблюєте. До речі, інколи жінка може переводити погляд з очей на рот і навпаки, коли хоче спокусити чоловіка.

Жінка і чоловік, які дивляться один на одного. Фото: Pinterest

Вона ніжно вас торкається

Коли жінці подобається чоловік, вона шукає приводів, щоб його торкатися, і це може бути ознакою прихованого потягу. А коли жінка бачить в співрозмовнику виключно друга, то такі жести вона не проявляє. Тому звертайте на це увагу.

Вона починає нервувати

Жінка поруч з вами починає хвилюватися? Тоді це ще одна ознака того, що вона відчуває щось до вас. У таких випадках вона може уникати зорового контакту, червоніти, сміятися тощо. Але якщо вона не схожа на людину, яка нервується, це може вказувати на те, що ви їй не цікавий.

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